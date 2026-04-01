Recientemente, el actual gobierno de EE. UU., se encuentra implementando un proceso de rediseño que tomará relevancia en ciertos aspectos de seguridad en los billetes de dólar en los próximos años. Los billetes de 20 y 100 dólares experimentarán cambios en su diseño, características de seguridad y más.

¡Atención! Modificarán los billetes de 20 y 100 dólares en EE. UU. por esta razón

‘El Cronista’ y otros portales internacionales compartieron más información sobre estos últimos anuncios. El rediseño de los billetes de dólar es parte de una estrategia del Gobierno de EE. UU., la cual busca fortalecer la seguridad del efectivo ante métodos de falsificación cada vez más avanzados.

Modificarán estos detalles en los billetes de 20 y 100 dólares en EE. UU.

Al respecto, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), responsable de la producción del papel moneda, refirió que el propósito principal de esta iniciativa es introducir nuevas capas de protección, mejorar los procesos de autenticación y garantizar que los billetes continúen operando de buena manera en los bancos, comercios y máquinas de validación a nivel global.

Asimismo, con este cambio se busca combatir la falsificación, el Gobierno tiene como finalidad que estos nuevos billetes sean compatibles con más de 10 millones de dispositivos que procesan dólares en todo el mundo.

Estos son los detalles de seguridad que cambiarán en estos billetes

La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) señaló que el rediseño de los billetes de dólar incluirá una actualización completa de las medidas de seguridad. Estas son las novedades:

Se incorporarán marcas visibles que permitirán al público identificar con mayor facilidad la autenticidad de los billetes.

Se implementarán elementos de seguridad ocultos, destinados a facilitar los controles oficiales y las verificaciones técnicas.

El nuevo diseño también garantizará la compatibilidad con cajeros automáticos y máquinas, asegurando su correcto funcionamiento en sistemas bancarios y comerciales.

Se introducirán técnicas de impresión avanzadas , orientadas a reforzar la protección contra copias ilegales, así como funciones de autenticación más sofisticadas que dificultarán las alteraciones y falsificaciones.

, orientadas a reforzar la protección contra copias ilegales, así como funciones de autenticación más sofisticadas que dificultarán las alteraciones y falsificaciones. Se llevarán a cabo pruebas de validación global para asegurar que los nuevos billetes puedan circular tanto dentro como fuera del país americano.

¿Qué pasará con los antiguos billetes?

Las autoridades federales, bajo este contexto, aseguraron que el ingreso de los nuevos ejemplares rediseñados no implica la eliminación de los que actualmente están en circulación.

Según los informes, cada uno de estos nuevos modelos tendrá su propia fecha de entrada al mercado y se incorporará de forma escalonada junto a los ejemplares existentes.

Cambios sorpresivos en todos los billetes de dólar