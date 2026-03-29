¡Aviso importante! Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la firma del presidente Donald Trump aparecerá en los nuevos billetes de un dólar, los cuales se emitirán antes del 4 de julio. Esta fecha coincide con la celebración del 250.º aniversario de la independencia del país americano. ¿Cuáles son los últimos cambios que debes tomar en cuenta?

Trump se convertirá en el primer presidente en incluir su firma en los nuevos billetes de un dólar en EE. UU.

'The New York Times' y otros portales internacionales confirmaron que, a finales de año, Donald Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en activo que firme la moneda nacional.

Su firma se añadirá junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, reemplazando el nombre del tesorero estadounidense, que ha figurado en las monedas durante más de un siglo. Esta decisión marca un cambio significativo en la tradición monetaria de la nación.

Trump se convertirá en el primer presidente en incluir su firma en los nuevos billetes de un dólar en EE. UU.

“No hay forma más impactante de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald Trump que los billetes de dólar estadounidense que llevan su nombre, y resulta muy apropiado que esta moneda histórica se emita con motivo del semiquincentenario”, añadió Bessent en un comunicado.

La inclusión de la firma del republicano en los billetes de un dólar representa la última manifestación de su deseo por dejar una huella indeleble en las instituciones estadounidenses.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, el mandatario ha promovido la emisión de una moneda de un dólar que exhibe su imagen, así como la creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates que también lo representa. Sin duda, busca dejar un legado.

¿La firma de Trump estará en todos los billetes?

Bajo este contexto, es importante saber que la firma de Trump en todos los billetes de dólar aún no está confirmada. El Departamento del Tesoro no ha emitido comentarios al respecto tras una solicitud de información. Brandon Beach, tesorero de Trump, expresó su apoyo a que la firma del presidente reemplace la suya en la moneda.

Beach mencionó la importancia de Trump en la historia económica del país, afirmando que su papel como arquitecto del renacimiento económico durante la Edad de Oro de EE. UU. es indiscutible.