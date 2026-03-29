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ALERTA TOTAL por IMPACTANTE asalto y ROBO en Walmart de Arizona: autoridades ARRESTAN a mujer involucrada en agresivo ataque
Una mujer fue privada de su libertad tras ser acusada de sustraer el automóvil de un adolescente en una escuela y de llevar a cabo un asalto en un Walmart.
¡Atención! Recientemente, las autoridades policiales informaron que una mujer fue arrestada luego de ser señalada como la principal sospechosa del robo de un automóvil perteneciente a un adolescente en una escuela secundaria de Chandler. Esta persona también ha sido acusada de ser la autora de un asalto en un establecimiento de Walmart. AQUÍ más detalles.
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Impactante asalto y robo en Walmart: autoridades arrestan a mujer involucrada en agresivo ataque
‘Azfamily’ y otros portales internacionales compartieron más datos relevantes sobre estos hechos. Y es que, hace unas horas, las autoridades confirmaron que la detención de la mujer se realizó en el marco de una investigación que ha suscitado inquietud entre los residentes de la zona, en Arizona, EE. UU.
Según los reportes, una mujer de 38 años, la cual responde al nombre de Raven White, se encuentra bajo acusación por múltiples delitos violentos, que iniciaron con el robo de un vehículo en plena luz del día en una escuela secundaria de Chandler.
La detenida enfrenta serios cargos, entre ellos robo a mano armada y agresión con agravantes. La policía de Arizona logró localizarla en los alrededores, a menos de 24 horas después de la comisión del primer delito. Hasta el momento, no se compartió más información al respecto.
¿Qué hacer ante un ataque en una tienda Walmart en EE. UU.?
Por otro lado, es importante saber que, en caso de enfrentar un ataque personal o un robo menor en la empresa estadounidense, es recomendable no oponerse si el agresor solo busca objetos materiales.
Es necesario informar de inmediato sobre el incidente a la gerencia del establecimiento o al personal de seguridad. Por otro lado, si has sufrido una caída o lesión debido a negligencia, es fundamental reunir toda la información pertinente y contactar a un abogado para salvaguardar un posible reclamo legal.
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