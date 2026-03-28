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ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de Odessa: reportan agresivo ROBO de iPad de 500 dólares en establecimiento y exponen a sospechoso
La policía de Odessa inició una investigación sobre el hurto de 500 dólares ocurrido en un Dollar Tree. ¿Qué han revelado las autoridades hasta el momento?
¡Atención! Recientemente, la policía de Odessa, en Estados Unidos, empezó una investigación tras reportarse un robo ocurrido en una tienda Dollar Tree. Las autoridades locales, hasta el momento, se encuentran recopilando evidencias y testimonios para esclarecer los hechos y dar con el responsable. ¿Qué se sabe al respecto?
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Dollar Tree: reportan agresivo robo de iPad de 500 dólares en establecimiento y exponen a sospechoso
'First Alert 7' y otros portales internacionales informaron que, el 20 de marzo, la Policía de Odessa, Texas, recibió una alerta de un alarmante robo en la tienda Dollar Tree situada en N Faudree, EE. UU.
Dollar Tree: reportan agresivo robo de iPad de 500 dólares en establecimiento y exponen a sospechoso.
A través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, se pudo evidenciar a un individuo sustrayendo un iPad valorado en 500 dólares. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado ningún arresto o dato personal sobre esta persona. Las autoridades de la zona decidieron solicitar la colaboración de la ciudadanía.
En caso se cuente con información clave sobre el sospechoso, la Policía de Odessa invitó a toda la comunidad a comunicarse al 432-335-5759 o con Odessa Crime Stoppers al 432-333-TIPS.
¿Dollar Tree es muy popular como Walmart en EE. UU.?
Actualmente, Dollar Tree está ganando gran popularidad en EE. UU., posicionándose como un competidor directo de Walmart en el ámbito del ahorro.
Su modelo de precios bajos, que actualmente comienza en $1,25, atrae a numerosos consumidores en busca de ofertas. Aunque no cuenta con la misma extensión ni variedad de productos que un hipermercado, se ha convertido en el lugar preferido para adquirir artículos básicos para el hogar, limpieza y celebraciones, todo a precios muy cómodos.
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