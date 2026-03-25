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ALERTA ROJA en Dollar Tree: conductor ESTRELLA su coche contra la tienda y ATACA a una mujer con un cuchillo
Vecinos de Las Vegas quedaron conmocionados después de que un hombre estrellara su auto contra una tienda Dollar Tree y atacara a una mujer con un cuchillo.
Un incidente violento fue reportado temprano esta mañana en Las Vegas, cuando un hombre embistió deliberadamente su vehículo contra una tienda Dollar Tree y, posteriormente, atacó con un arma blanca a una mujer, lo que provocó una respuesta inmediata de la policía local.
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Choque de vehículo y agresión dentro de Dollar Tree
De acuerdo con WCAX‑TV Channel 3 News, los hechos ocurrieron poco después de las 7:30 a. m. en el noroeste de Las Vegas, cuando las autoridades recibieron múltiples llamadas relacionadas con un posible tiroteo. "Según las autoridades, la situación comenzó como una disputa doméstica", informó la cadena. Posteriormente, el hombre, identificado como Shawn Handley, condujo su automóvil directamente contra la entrada principal de la tienda Dollar Tree, rompió las puertas y salió del vehículo armado con un cuchillo.
Una mujer fue atacada por Handley dentro del establecimiento, momento en el que una tercera persona presente disparó un arma de fuego, lo que obligó al agresor a retirarse del lugar. La víctima fue atendida en el sitio y luego trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento por sus heridas.
Detención, acusaciones y proceso legal
Las fuerzas del orden lograron localizar y arrestar a Handley tras su huida. La policía ha presentado varios cargos graves en su contra, incluidos intento de asesinato con un arma mortal, robo con allanamiento de morada y agresión, además de un cargo menor por daños a la propiedad debido al choque contra la tienda.
Las autoridades también llevaron a cabo entrevistas con la persona que disparó durante el altercado para esclarecer todos los detalles de la intervención. Según el reporte de WCAX‑TV Channel 3 News, "las autoridades informaron que Handley fue finalmente detenido" y ahora enfrenta un proceso judicial. Se espera que comparezca ante un juez el martes por la tarde.
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