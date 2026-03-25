0

ALERTA ROJA en Dollar Tree: conductor ESTRELLA su coche contra la tienda y ATACA a una mujer con un cuchillo

Vecinos de Las Vegas quedaron conmocionados después de que un hombre estrellara su auto contra una tienda Dollar Tree y atacara a una mujer con un cuchillo.

María Zapata
Un conductor fue arrestado tras chocar contra una tienda Dollar Tree y atacar a una mujer.
Un conductor fue arrestado tras chocar contra una tienda Dollar Tree y atacar a una mujer. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un incidente violento fue reportado temprano esta mañana en Las Vegas, cuando un hombre embistió deliberadamente su vehículo contra una tienda Dollar Tree y, posteriormente, atacó con un arma blanca a una mujer, lo que provocó una respuesta inmediata de la policía local.

Walmart recibió una llamada amenazando con una bomba en la tienda.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en el Walmart de St. Clairsville: por qué la tienda fue EVACUADA de emergencia y QUÉ ENCONTRARON las autoridades

Choque de vehículo y agresión dentro de Dollar Tree

De acuerdo con WCAX‑TV Channel 3 News, los hechos ocurrieron poco después de las 7:30 a. m. en el noroeste de Las Vegas, cuando las autoridades recibieron múltiples llamadas relacionadas con un posible tiroteo. "Según las autoridades, la situación comenzó como una disputa doméstica", informó la cadena. Posteriormente, el hombre, identificado como Shawn Handley, condujo su automóvil directamente contra la entrada principal de la tienda Dollar Tree, rompió las puertas y salió del vehículo armado con un cuchillo.

Una mujer fue atacada por Handley dentro del establecimiento, momento en el que una tercera persona presente disparó un arma de fuego, lo que obligó al agresor a retirarse del lugar. La víctima fue atendida en el sitio y luego trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento por sus heridas.

Detención, acusaciones y proceso legal

Las fuerzas del orden lograron localizar y arrestar a Handley tras su huida. La policía ha presentado varios cargos graves en su contra, incluidos intento de asesinato con un arma mortal, robo con allanamiento de morada y agresión, además de un cargo menor por daños a la propiedad debido al choque contra la tienda.

Las autoridades también llevaron a cabo entrevistas con la persona que disparó durante el altercado para esclarecer todos los detalles de la intervención. Según el reporte de WCAX‑TV Channel 3 News, "las autoridades informaron que Handley fue finalmente detenido" y ahora enfrenta un proceso judicial. Se espera que comparezca ante un juez el martes por la tarde.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados y ciudadanos en estos 14 AEROPUERTOS de EE. UU.: ICE se despliega con el favor de Trump

  2. ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos

  3. ALERTA MÁXIMA en el Walmart de St. Clairsville: por qué la tienda fue EVACUADA de emergencia y QUÉ ENCONTRARON las autoridades

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano