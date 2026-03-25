ALERTA MÁXIMA en el Walmart de St. Clairsville: por qué la tienda fue EVACUADA de emergencia y QUÉ ENCONTRARON las autoridades

Una alerta por amenaza de bomba generó momentos de tensión en una tienda Walmart ubicada en St. Clairsville, Ohio, lo que obligó a evacuar de inmediato a clientes y empleados. La situación activó un operativo policial con apoyo especializado, mientras las autoridades iniciaban una inspección preventiva para descartar cualquier riesgo. Finalmente, la intervención concluyó sin hallazgos peligrosos; sin embargo, una persona fue detenida y la investigación continúa en curso, según reportes de KPLC 7 News.

Walmart recibió una llamada amenazando con una bomba en la tienda.

Walmart de St. Clairsville es evacuado tras una amenaza telefónica

De acuerdo con la información difundida, la amenaza fue recibida a través de una llamada telefónica dirigida directamente a la tienda, lo que activó los protocolos de seguridad. Personal y clientes fueron desalojados rápidamente mientras agentes del Richland Township Police Department aseguraban el perímetro.

El oficial Chad Kulpa explicó a KPLC 7 News: "Hoy, Walmart recibió una llamada telefónica de alguien que les dijo que iba a colocar una bomba en la tienda". La respuesta fue inmediata, priorizando la seguridad de todas las personas presentes y coordinando el cierre temporal del establecimiento mientras se evaluaba la situación.

Investigación policial y resultados del operativo: ¿qué encontraron las autoridades?

Tras la evacuación, las autoridades solicitaron apoyo adicional al Wheeling Police Department, cuyos equipos caninos realizaron una revisión exhaustiva del edificio en busca de posibles explosivos. La inspección se extendió aproximadamente por una hora.

El oficial Kulpa también señaló a KPLC 7 News: "Llamamos, llegamos, evacuamos la tienda y contactamos al Departamento de Policía de Wheeling. El perro policía acudió, nos ayudó y revisó algunas áreas. No se encontró nada, pero la investigación continúa".

Posteriormente, las autoridades confirmaron que no se encontró ningún artefacto sospechoso en la tienda ni en sus alrededores, por lo que la zona fue declarada segura. Además, el sheriff del condado de Belmont, James Zusack, indicó que una persona se encuentra bajo custodia y que ya no existe una amenaza activa en el área de Ohio Valley Plaza, un sector comercial donde ocurrió el incidente.

La investigación continúa abierta para determinar responsabilidades, mientras el caso sigue siendo monitoreado por las autoridades locales.