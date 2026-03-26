- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bolivia vs Surinam
- Colombia vs Croacia
- Brasil vs Francia
- Italia vs Irlanda del Norte
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Tabla Liga 1
AMENAZA TOTAL para inmigrantes latinos en Maryland: DENUNCIAN que ciudadanos los "contratan" para labores domésticas y terminan llamando al ICE para que sean ARRESTADOS
Una alerta en Maryland advierte sobre riesgos para inmigrantes latinos. Ciudadanos estadounidenses estarían utilizando trabajos como señuelo para detenciones del ICE, generando indignación.
- ALERTA MÁXIMA para contribuyentes en California.: el IRS advierte que impondrá MULTAS de más de $1,2 millones y PRISIÓN si cometen este ERROR en su declaración
- ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: corte respalda al gobierno y permite ENCARCELAMIENTOS sin fianza para miles de detenidos en procesos migratorios
Una nueva alerta sobre riesgos para los inmigrantes latinos en Maryland ha generado indignación tras la denuncia de que ciudadanos estadounidenses estarían utilizando contrataciones para trabajos domésticos y de construcción como un señuelo para que los agentes del ICE detengan a los trabajadores. La situación ocurrió recientemente en Cambridge, donde seis migrantes guatemaltecos fueron arrestados mientras realizaban reparaciones en el techo de una vivienda.
PUEDES VER: ALERTA del IRS por reembolsos 2026: ADVIERTEN a contribuyentes sobre retrasos y posibles SANCIONES si no corrigen estos errores en la declaración
Los trabajadores habían sido contratados de manera regular, pero según los testimonios, la propietaria de la casa llamó deliberadamente al ICE una vez que el trabajo estaba casi terminado. El hecho fue transmitido en vivo por uno de los inmigrantes, Bryan Polanco, quien no fue arrestado debido a su estatus legal de residencia permanente. La grabación se viralizó y generó reacciones de indignación en redes sociales, cuestionando la ética de la contratante y el impacto de estas operaciones migratorias.
La experiencia directa de los migrantes arrestados
Los seis trabajadores latinos detenidos, con edades entre 18 y 40 años, habían viajado desde Glen Burnie para completar la reparación del techo. Bryan Polanco, uno de los presentes, aseguró que presenciar la llegada de los agentes del ICE en persona fue profundamente angustiante: “No es lo mismo verlo en videos que vivirlo. Hoy sentí en carne propia lo que enfrentamos todos”, afirmó.
Ciudadanos estadounidenses estarían utilizando trabajos como señuelo para detenciones del ICE.
Los familiares de los inmigrantes arrestados también manifestaron su preocupación, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad como embarazos y cuidado de hijos pequeños. La esposa de uno de los detenidos, embarazada de cinco meses, explicó que su familia solo intentaba “salir adelante y trabajar, no causar problemas”. La difusión del video en redes sociales intensificó la indignación pública y las críticas hacia la propietaria de la vivienda.
Incremento de detenciones del ICE en Maryland
Los arrestos de inmigrantes en Maryland han experimentado un aumento notable durante el segundo mandato del presidente Trump. Hasta octubre de 2025, el ICE había efectuado más de 3.300 detenciones en el estado, frente a las 1.300 del año anterior, lo que significa un incremento superior a 2.000 arrestos.
En respuesta a esta situación, el fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, interpuso el 10 de marzo una demanda contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para investigar posibles violaciones de derechos civiles en los centros de detención del estado. El caso de los trabajadores guatemaltecos en Cambridge evidencia un patrón de riesgo para los inmigrantes latinos, quienes, además de cumplir con sus labores, podrían ser engañados y quedar expuestos a arrestos y deportaciones.
- 1
ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de Shreveport: la cabeza de un agente de policía quedó ATRAPADA en la puerta de un automóvil durante un ARRESTO VIOLENTO
- 3
ALERTA del IRS por reembolsos 2026: ADVIERTEN a contribuyentes sobre retrasos y posibles SANCIONES si no corrigen estos errores en la declaración
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90