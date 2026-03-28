En este segundo mandato de Trump, la represión hacia la inmigración en EE. UU. ha aumentado considerablemente, acompañada de una campaña de deportaciones masivas. Si bien, la administración ha señalado que su enfoque se dirige principalmente a los delincuentes más peligrosos, un gran número de los detenidos ha sido arrestado por delitos menores o carece de antecedentes penales. ¿Qué sucede con ellos?

Hombres inmigrantes de este país fueron deportados de EE. UU. por ICE y reclutados al ejército

Según un informe compartido por CNN, la situación actual ha ocasionado una gran incertidumbre para cientos de miles de personas en Estados Unidos, quienes enfrentan el riesgo de ser deportados del país. No obstante, los hombres ucranianos en edad de combate enfrentan un peligro adicional: la deportación podría llevarlos directamente al frente de batalla.

Hombres inmigrantes de este país fueron deportados de Estados Unidos por ICE y reclutados al ejército.

Y es que, luego de más de cuatro años de conflicto, el ejército de Ucrania enfrenta una grave falta de personal. La legislación del país establece que todos los hombres entre 25 y 60 años son susceptibles de ser movilizados.

Al respecto, el Ministerio de Defensa ucraniano expuso que alrededor de dos millones de hombres se encuentran en busca y captura por evadir el servicio militar, mientras que cerca de 200.000 soldados se encuentran ausentes sin la debida autorización.

Muchos de estos hombres optaron por huir del país o se esconden de los oficiales de reclutamiento, quienes realizan constantes operativos para localizar a quienes intenten eludir sus obligaciones. CNN documentó cómo estos oficiales llevan a cabo controles aleatorios de documentos, trasladando a cualquier persona sin una exención válida a campos de entrenamiento militar.

¿Cuál es la solución frente a esta situación?

Bajo este contexto, se estima que alrededor de 280.000 ucranianos ingresaron a la nación de EE. UU. a través del programa U4U previo a su suspensión en enero de 2025, coincidiendo con la llegada de Trump a la presidencia, momento en el que se interrumpieron todos los programas de libertad condicional humanitaria.

Este sistema permite a personas que, de otro modo, no podrían acceder al país, solicitar su entrada por motivos de “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”. Las razones para solicitar esta entrada pueden incluir la necesidad de recibir tratamiento médico esencial, visitar a un familiar gravemente enfermo, testificar en un juicio relevante o huir de un peligro inminente.