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ALERTA MÁXIMA para solicitantes de visa EE. UU.: el gobierno te podría negar ingreso al país si no abonas esta FIANZA OBLIGATORIA
El Gobierno de Estados Unidos presenta una nueva medida para la visa de turismo, donde algunos solicitantes deberán abonar una fianza obligatoria como requisito adicional.
El Gobierno de Estados Unidos implementó una nueva medida que podría complicar seriamente el acceso a la visa de turismo. A partir de esta normativa, algunos solicitantes deberán pagar una fianza obligatoria para la visa americana, un requisito adicional que podría definir si se aprueba o no su ingreso al país.
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La política, impulsada durante la administración de Donald Trump, busca reducir la permanencia irregular de extranjeros en territorio estadounidense. Sin embargo, también representa una barrera económica importante para quienes desean viajar legalmente.
Cómo funciona la fianza obligatoria para la visa
El programa, aplicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, permite exigir un depósito económico a ciertos solicitantes de visa de turismo. Esta fianza para visa de EE. UU. actúa como una garantía de que el visitante cumplirá con las condiciones de entrada y salida del país.
EE. UU. exige fianza obligatoria para visas de turismo.
Es importante tener en cuenta que este pago no reemplaza el costo del trámite consular, sino que se suma como un requisito adicional. Además, no garantiza la aprobación de la visa, ya que la decisión final sigue dependiendo del oficial consular tras la entrevista.
Quiénes deben pagar este requisito
La medida no aplica a todos los solicitantes. Está dirigida a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular en Estados Unidos, según criterios del propio Gobierno.
El programa, conocido como Visa Bond Pilot Program, comenzó como un plan piloto y se ha ampliado progresivamente, alcanzando a decenas de países en distintas regiones del mundo. En estos casos, el oficial consular puede determinar si el solicitante debe cumplir con esta fianza obligatoria visa americana.
Qué pasa si la visa es rechazada
A diferencia de otras tarifas migratorias, el dinero de la fianza puede ser devuelto si la visa no es aprobada. Esto se debe a que el depósito funciona como una garantía y no como un pago definitivo.
Sin embargo, el costo regular de la solicitud de visa no es reembolsable, lo que significa que el solicitante podría asumir gastos sin obtener el permiso de ingreso.
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