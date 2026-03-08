- Hoy:
AVISO IMPORTANTE para inmigrantes: ASÍ puedes obtener una visa de turista para EE. UU. por solo $15
Miles de personas solicitan la visa B1/B2 para EE. UU. , cuyo costo estándar es de $185. Sin embargo, hay una tarifa reducida de $15 disponible para ciertos viajeros.
Miles de personas solicitan cada año la visa de turista para Estados Unidos con el objetivo de viajar por turismo, visitar familiares o realizar actividades recreativas. Actualmente, el costo estándar del trámite para la visa B1/B2 es de US$185, además de cumplir con el proceso de solicitud y entrevista consular.
Sin embargo, existe una tarifa especial de US$15 que permite acceder a esta visa de turista a un precio mucho menor. Aunque el beneficio ha generado gran interés entre los viajeros, es importante aclarar que solo está disponible para un grupo específico que cumple con ciertos requisitos establecidos por el Departamento de Estado de EE. UU..
Quiénes pueden obtener la visa de turista por US$15
El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que la tarifa reducida de US$15 para la visa de turista B1/B2 aplica únicamente para niños de nacionalidad mexicana menores de 15 años. Este beneficio permite que los menores puedan tramitar la visa pagando un costo mucho más bajo que el establecido para adultos.
Conoce quiénes pueden tramitar la visa de turista para EE. UU. por solo $15
El Servicio Oficial de Citas para Visas ha confirmado que esta tarifa especial forma parte de las opciones disponibles dentro del proceso migratorio. En estos casos, la visa de turista para Estados Unidos puede tener una vigencia de hasta 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero.
Requisitos para acceder a la visa de turista con tarifa reducida
Para obtener la visa de turista de US$15, se debe cumplir con un requisito fundamental: al menos uno de los padres o tutores legales del menor debe ser mexicano y estar tramitando una visa de visitante al mismo tiempo o contar ya con una visa B1/B2 vigente por 10 años.
Las autoridades también advierten que, una vez realizado el pago de la solicitud de visa, no es posible cambiar la opción de pago ni solicitar un reembolso. Por ello, recomiendan revisar cuidadosamente los requisitos antes de iniciar el trámite de la visa de turista para EE. UU..
