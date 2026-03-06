GRAVE PROBLEMA para contribuyentes en EE. UU.: el Gobierno puede BLOQUEAR tu pasaporte si tienes esta DEUDA con el IRS

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que puede bloquear el trámite del pasaporte a personas que mantengan determinadas deudas tributarias con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La medida se aplica cuando el organismo certifica que un contribuyente tiene una deuda fiscal considerada seriamente morosa.

En esos casos, el Departamento de Estado puede negar la emisión o renovación del pasaporte, e incluso revocar uno vigente. La restricción se activa cuando la deuda supera un monto específico y el IRS ya inició acciones formales del cobro.

Qué deuda puede provocar el bloqueo del pasaporte

La ley federal permite que el IRS notifique al Departamento de Estado cuando un contribuyente mantiene una deuda tributaria grave pendiente. Para el año fiscal 2025, esta situación se aplica cuando la deuda supera los 64.000 dólares, incluyendo impuestos federales impagos, intereses acumulados y sanciones civiles.

El IRS puede bloquear el pasaporte a contribuyentes con deudas fiscales graves.

También pueden incluirse deudas empresariales por las que el contribuyente sea responsable personalmente. Antes de emitir la certificación, el IRS debe haber presentado un gravamen fiscal federal o iniciado medidas de embargo para intentar recuperar el dinero adeudado.

Qué pueden hacer los contribuyentes para evitar el bloqueo

Cuando el IRS certifica la deuda, el contribuyente recibe la notificación CP508C. Si en ese momento intenta solicitar o renovar su pasaporte, el Departamento de Estado puede mantener la solicitud abierta durante un período limitado mientras se resuelve la situación.

Durante ese tiempo, la persona puede pagar la deuda completa, establecer un plan de pagos con el IRS, presentar una oferta de compromiso para saldar el monto por una cifra menor o demostrar que la certificación fue emitida por error. Una vez resuelta la deuda, el IRS debe informar al Departamento de Estado para que el trámite del pasaporte vuelva a estar disponible.