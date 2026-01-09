El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió suspender de manera inmediata la emisión de visas de inmigrante por diversidad. Esta drástica medida ha generado alarma entre los solicitantes, quienes se cuestionan sobre las razones detrás de esta decisión.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles específicos sobre la medida, pero existe la posibilidad de que la suspensión esté relacionada con la revisión de políticas migratorias y la necesidad de garantizar un proceso más eficiente y seguro. Cualquier actualización en la página oficial de travel.state.gov y en este medio.

Alerta inmigrantes en EE. UU.: suspenden, hasta nuevo aviso, todas estas visas

Recientemente, el Departamento de Estado del país americano ha reafirmado su compromiso de asegurar que el proceso de obtención de visas cumpla con los más altos estándares de seguridad nacional y pública. Con ello, ha suspendido, con efecto inmediato y sin conocer fecha de retorno, todas las emisiones de visas para solicitantes de visas de inmigrante por diversidad.

Vale mencionar que esto se ha llevado a cabo luego de la inquietud generada por el reciente tiroteo en la Universidad de Brown y el asesinato de un profesor del MIT, presuntamente perpetrado por un individuo que ingresó al país mediante este programa de visas.

A partir de ahora, se implementará una pausa para permitir una revisión exhaustiva de los protocolos de selección y verificación de antecedentes asociados a este programa. Con esto, se busca identificar y corregir cualquier vulnerabilidad en el proceso, asegurando así que se pueda establecer correctamente la identidad de los solicitantes, su elegibilidad y confirmar que no representen un riesgo nacional.

En cuanto a las citas para entrevistas de visa, los solicitantes de visa de diversidad (VD) podrán continuar presentando sus solicitudes y asistir a las entrevistas programadas. Sin embargo, es importante resaltar que no se emitirán más visas de diversidad durante este periodo. Las citas ya agendadas para este tipo de visa no serán reprogramadas ni canceladas, manteniendo así el flujo de atención a los solicitantes.

¿Hay excepciones en las suspensiones de estas visas?

En este contexto, es bueno mencionar que, la actual guía establece que no existen excepciones a sus disposiciones. En cuanto a la vigencia de las visas, se aclara que no se han revocado visas de diversidad ni de otros tipos en relación con esta normativa.

Asimismo, para consultas específicas sobre la admisión a Estados Unidos, se recomienda comunicarse inmediatamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).