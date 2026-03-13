¿Pudo suceder una tragedia? Recientemente, una persona ha sido arrestada por las autoridades tras un tiroteo que se llevó a cabo en el oeste de Knoxville. La Oficina del Sheriff del Condado de Knox, en EE. UU., compartió un informe al respecto. Hasta el momento, se siguen investigando las circunstancias del incidente. ¿Qué pasó?

Dollar Tree de Tennessee: reportan arresto de sospechoso tras tiroteo en West Knoxville

‘Wvit’ y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre este último hecho en EE. UU. Un tiroteo se registró en el estacionamiento de la tienda Dollar Tree, ubicada en Cedar Bluff Road.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Kern (KCSO) también comunicó públicamente que, de acuerdo con el informe preliminar, se reportaron disparos hacia un vehículo, aunque afortunadamente no se registraron heridos. Cabe precisar que no se revelaron nombres de las personas involucradas.

Por su parte, KCSO se comunicó con el medio en mención para confirmar que un sospechoso se encuentra bajo custodia. Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre el incidente ni tampoco los cargos que esta persona enfrentará.

¿Por qué Dollar Tree resalta en Estados Unidos y cómo se ha vuelto popular?

En EE. UU., Dollar Tree se está posicionando como una tienda de descuento extremo, destacando su capacidad para ofrecer precios bajos.

La empresa ha señalado que su éxito se debe en el esfuerzo de sus compradores, quienes se dedican a buscar las mejores ofertas. Además, resalta su habilidad para ejercer un considerable control sobre su poder de compra, lo que le permite mantener precios accesibles en todos sus productos.