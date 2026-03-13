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ALERTA ROJA, conductores en EE. UU.: licencias de conducir de 1700 personas fueron INVALIDADAS en este estado por insólita razón
Las autoridades de Kansas decidieron invalidar las licencias de conducir de 1.700 personas, generando un amplio debate sobre la medida. ¿Cuál fue el motivo?
¡Cuestionada decisión! Una reciente ley en Kansas, EE. UU., ha generado gran debate y diversas reacciones tras invalidar las licencias de conducir de aproximadamente 1.700 personas transgénero. Esta sorpresiva medida no se debe a infracciones de tránsito ni a problemas legales relacionados con la conducción; entonces, ¿de dónde proviene esta controversial normativa estatal?
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Licencias de conducir de 1700 personas fueron invalidadas en este estado por insólita razón
‘Clarín’ y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre esta cuestionada ley en Kansas. La normativa entró en vigor el 26 de febrero y, desde la fecha, ha tenido un efecto inmediato en la comunidad transgénero.
Licencias de conducir de 1700 personas fueron invalidadas en este estado por insólita razón.
Y es que, desde su implementación, una gran cantidad de personas ha recibido notificaciones oficiales que declaran que sus licencias de conducir son "inválidas de inmediato". Aquellos reportes fueron compartidos por el medio en mención y NBC News.
Este aviso exige que el uso continuado de estos documentos traerá consigo sanciones si los conductores no entregan su licencia actual y solicitan una nueva que refleje el sexo asignado al nacer.
Kansas se sumó a un reducido grupo de estados que prohíben a las personas transgénero modificar el marcador de género en sus licencias. No obstante, la nueva legislación introduce un cambio significativo al invalidar retroactivamente las licencias que ya habían sido actualizadas, así como los certificados de nacimiento que también habían sido modificados.
Más detalles sobre la normativa y el impacto en Kansas
Cabe mencionar que, durante años, el estado había permitido estos cambios. Desde 2007, las personas trans podían actualizar el marcador de género en sus documentos oficiales.
Sin embargo, este panorama cambió en 2023, cuando Kansas adoptó una definición legal que establece que el sexo se determina al nacer y solo puede ser masculino o femenino, según lo informado por NBC News. La normativa, hasta el momento, ha suscitado reacciones intensas.
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