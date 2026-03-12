¡Muy importante! Recientemente, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Florida, EE. UU., informó que está considerando implementar nuevos cambios que podrían incluir requisitos adicionales para la obtención o renovación de licencias de conducir. ¿Podría ser perjudicial para todos los inmigrantes?

DMV anuncia estos requisitos para obtener la licencia y cómo podría afectar a inmigrantes

Tal como informó ‘El Cronista’ y otros medios, la obtención de la licencia de conducir en Florida se encuentra a cargo del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), el cual establece todos los requisitos necesarios para acceder a este documento importante en EE. UU.

Actualmente, se ha confirmado que, quienes desean obtener una licencia de conducir en este estado, deberán presentar diversos documentos que validen su identidad, su número de Seguro Social y su residencia.

En tanto, entre los documentos aceptados figuran los siguientes:

La tarjeta de residencia permanente.

Un pasaporte vigente con formularios migratorios.

Una autorización de empleo emitida por el gobierno federal.

Comprobantes de domicilio en Florida.

Vale añadir que estos requisitos son necesarios debido a que el estado ahora exige evidencias de identidad en el país americano para la emisión de la licencia.

¿Cuál es su impacto en los inmigrantes?

Uno de los temas más cuestionados es la duración de las licencias otorgadas a personas con estatus migratorio temporal. Algunas autoridades estatales anunciaron que, a partir de ahora, estos documentos tendrán una validez máxima de un año, lo que obliga a los titulares a realizar renovaciones más frecuentes.

Ello implica que ciertos inmigrantes renueven su licencia con mayor regularidad, presenten nuevamente su documentación migratoria y asuman los costos de renovación de manera anual.