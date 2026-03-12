El millonario monto que recibirá Alianza Lima si Bolivia clasifica al Mundial 2026

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura y sueña con salir campeón de la Liga 1, sobre todo porque cuenta con un plantel sumamente experimentado. En ese sentido, precisamente uno de sus futbolistas puede darle una importante suma de dinero si su país consigue la clasificación al Mundial de la FIFA 2026.

Nos referimos a Guillermo Viscarra, quien jugará el repechaje a la Copa del Mundo con la selección boliviana. La Verde enfrentará pronto a Surinam y si vence obtendrá un boleto a la cita internacional, lo que le otorgaría un ingreso extra a la institución deportiva de Matute. Esto gracias al 'Programa de Ayudas a Clubes'.

Guillermo Viscarra con la selección boliviana.

Resulta que la FIFA repartirá un total de 355 millones de dólares a todos los equipos que cedan jugadores a las distintas selecciones que compitan en la Copa del Mundo. Si bien la cifra para cada cuadro no ha sido detallada, se espera un aumento significativo en comparación a los 10.000 dólares diarios por futbolista que se pagaron en Qatar 2022.

¿Cuánto dinero recibirá Alianza Lima por Guillermo Viscarra?

Es decir, a Alianza Lima se le otorgarán más de 10.000 dólares por cada día que Guillermo Viscarra pase con la selección boliviana en el Mundial 2026. Si la Verde es eliminada en Fase de Grupos la cantidad para los blanquiazules será menor, pero si llega a instancias finales se hará con una enorme suma de dinero.

Vale precisar que primero Bolivia debe derrotar a Surinam y clasificar a la Copa del Mundo, y luego el DT Óscar Villegas tiene que convocar a ‘Billy’. Si decide llevarse a otro guardameta, los de La Victoria no verán ni un solo dólar.