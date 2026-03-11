Universitario vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal para ver el clásico del fútbol peruano

Uno de los partidos más esperados por los hinchas peruano que siguen la Liga 1 es el clásico peruano protagonizado por Universitario de deportes y Alianza Lima, rivalidad que viene desde hace muchos años, pues son los máximos representante del torneo local. Es en este sentido que ya se conoce la fecha en la cual ambos conjuntos por la fecha 9 del Torneo Apertura se verán las caras.

Como se sabe, para este compromiso la ‘U’ será local, así que solo podrá ir hinchada crema. En este contexto, durante la transmisión del programa L1 Max se dio detalles sobre la fecha para este gran partido.

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Alianza Lima?

Según la información brindada, el clásico podría disputarse en el mes de abril y tendría dos fechas tentativas, dependiendo del calendario de la Copa Libertadores. En ese sentido, el Universitario vs. Alianza Lima podría jugarse el sábado 4 o el domingo 5, fechas que actualmente se vienen evaluando.

¿A qué hora es el Universitario vs Alianza Lima?

Si se juega el sábado 4, se realizaría a las 8:00 p. m.; no obstante, si se disputa el domingo 5, se jugaría a las 6:30 p. m. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental, ubicado en Ate.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

El encuentro podrá seguirse por la señal de L1 Max, que cuenta con los derechos para llevarte el partido en vivo. Además, vía streaming lo podrás hacer por la señal de L1 Max Móvil. Cabe señalar que si cuenta con Movistar también podrás sintonizar este partido por el medio mencionado.