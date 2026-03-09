Ángel Cayetano, ex Universitario, remece el mercado y firmó por histórico club: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha tenido futbolistas que no fueron considerados piezas vitales dentro de la escuadra crema, sin embargo, en la actualidad ya cuentan con otro equipo. Ese es el caso del jugador uruguayo Ángel Cayetano, quien ahora fue presentado como flamante fichaje de CA Artigas de Uruguay.

Ángel Cayetano, exfutbolista de Universitario, firmó por histórico club

Ángel Cayetano fue presentado como nuevo futbolista de Club Atlético Artigas de la segunda división de Uruguay procedente de Plaza Colonia de la primera categoría uruguaya.

El cuadro también conocido como Artigas SAD utilizó sus redes sociales para presentar al exfutbolista de Universitario. “¡Bienvenido Ángel Cayetano al Equipo del Norte!”, anunciaron.

Ángel Cayetano, exfutbolista de Universitario, fue presentado como nuevo jugador de CA Artigas de Uruguay

De esta forma, el defensor central de 35 años continuará su carrera en Uruguay tras salir de Universitario de Deportes en 2022. Con CA Artigas, Cayetano suma 7.º club en la tierra donde nació.

Anteriormente, Cayetano estuvo en Plaza Colonia, Magallanes, Cerro Largo, Racing Club, Danubio y ahora mostrará su fútbol en la segunda división de Uruguay.

¿Cómo le fue a Ángel Cayetano en Universitario?

Ángel Cayetano llegó a Universitario en la temporada 2022 y, tras disputar la Copa Libertadores y el Torneo Apertura de la Liga 1, la directiva decidió no continuar con sus servicios por bajo rendimiento.

En toda su historia con el elenco de Ate, el defensor uruguayo disputó 18 partidos y anotó solo 1 gol, sin embargo, no logró brillar en el fútbol peruano y tuvo que firmar por CD Maldonado a mitad de temporada del 2022.