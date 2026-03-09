Administrador de Universitario dio importante noticia sobre Sekou Gassama: "Lastimosamente"

Para este año, Universitario decidió apostar por Sekou Gassama como su flamante refuerzo. Sin embargo, el delantero no cumplió con las expectativas de los hinchas y se confirmó que sufrió una lesión. Precisamente, el administrador de la ‘U’, Franco Velazco, dio detalles sobre el estado del atacante senegalés.

¿Qué pasó con Sekou Gassama?

Según señaló Franco Velazco, el delantero Sekou Gassama se está recuperando de una lesión y en un aproximado de 15 días debe estar regresando a las canchas (tras la para por la fecha FIFA de marzo).

“Es un excelente jugador, un gran profesional, pero lastimosamente todavía no ha podido ponerse a punto por el tema de las lesiones. Sin embargo, creemos que con esta ‘para’ del torneo, y con la pequeña lesión que se le ha diagnosticado (de entre 12 a 15 días), probablemente para el reinicio del campeonato, luego de la fecha FIFA ya lo deberíamos tener al 100 % y apto para competir en el torneo”, indicó el administrador de los cremas.

Se espera que el atacante pueda llegar en un gran nivel a la Copa Libertadores y le permita a Rabanal encontrar una alternativa en la ofensiva. Gassama solo registra 30 minutos en la cancha desde que llegó a la 'U'.

¿Quién aceptó el fichaje de Sekou Gassama?

En el programa Modo Fútbol, Gustavo Peralta informó que Sekou Gassama llegó a Universitario por un pedido expreso de Javier Rabanal, entrenador de los cremas.

“Analizado por Álvaro Barco, definido por Barco y firmado por la administración, pero pedido por Rabanal”, informó el comunicador.