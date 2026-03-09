0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Melgar

Administrador de Universitario dio importante noticia sobre Sekou Gassama: "Lastimosamente"

Franco Velazco, administrador de Universitario, impactó a los hinchas tras dar importante noticia sobre Sekou Gassama, delantero cuestionado y que los fans piden su salida.

Jesús Yupanqui
Franco Velazco habló sobre el delantero Sekou Gassama.
Franco Velazco habló sobre el delantero Sekou Gassama. | FOTO: Universitario
COMPARTIR

Para este año, Universitario decidió apostar por Sekou Gassama como su flamante refuerzo. Sin embargo, el delantero no cumplió con las expectativas de los hinchas y se confirmó que sufrió una lesión. Precisamente, el administrador de la ‘U’, Franco Velazco, dio detalles sobre el estado del atacante senegalés.

Universitario remece el mercado y busca el fichaje de atacante para la Liga 1

PUEDES VER: Confirmado: Universitario remece el mercado y busca el fichaje de atacante para la Liga 1

¿Qué pasó con Sekou Gassama?

Según señaló Franco Velazco, el delantero Sekou Gassama se está recuperando de una lesión y en un aproximado de 15 días debe estar regresando a las canchas (tras la para por la fecha FIFA de marzo).

Es un excelente jugador, un gran profesional, pero lastimosamente todavía no ha podido ponerse a punto por el tema de las lesiones. Sin embargo, creemos que con esta ‘para’ del torneo, y con la pequeña lesión que se le ha diagnosticado (de entre 12 a 15 días), probablemente para el reinicio del campeonato, luego de la fecha FIFA ya lo deberíamos tener al 100 % y apto para competir en el torneo”, indicó el administrador de los cremas.

Se espera que el atacante pueda llegar en un gran nivel a la Copa Libertadores y le permita a Rabanal encontrar una alternativa en la ofensiva. Gassama solo registra 30 minutos en la cancha desde que llegó a la 'U'.

¿Quién aceptó el fichaje de Sekou Gassama?

En el programa Modo Fútbol, Gustavo Peralta informó que Sekou Gassama llegó a Universitario por un pedido expreso de Javier Rabanal, entrenador de los cremas.

“Analizado por Álvaro Barco, definido por Barco y firmado por la administración, pero pedido por Rabanal”, informó el comunicador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Álvaro Barco fue contundente sobre continuidad de Javier Rabanal en Universitario: "En evaluación"

  2. Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, alineaciones, apuestas y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano