Revelan si Universitario se contactó con Jorge Fossati para su regreso a la Liga 1: "Está en..."

Universitario ha cambiado su estilo de juego por completo y los hinchas piden mejorar el sistema de juego antes del inicio de la Copa Libertadores sin perder la lucha por la Liga 1. En ese sentido, el nombre de Javier Rabanal se puso en mesa de discusión y hay quienes se ilusionan con una posible llegada de Jorge Fossati.

En las últimas horas se confirmó que Universitario de Deportes se mantiene en la búsqueda por reforzar el plantel con un jugador nacional y Bryan Reyna es una opción seria por el equipo de Álvaro Barco. Sin embargo, otra de las ideas que desconcierta a los hinchas cremas es la continuidad de Javier Rabanal.

Revelan si Universitario se puso en contacto con Jorge Fossati

El periodista Gustavo Peralta desmintió que Universitario se haya puesto en contacto con el entrenador uruguayo Jorge Fossati. El exestratega de la ‘U’ está en su país natal pasando tiempo con su familia y, por el momento, no se lo considera como opción para dirigir al elenco crema.

“Rabanal está trabajando con normalidad, ahora la obligación es ganarle a UTC. Claramente esto depende de los resultados. Aclarar una cosa: Jorge Fossati no ha sido contactado por Universitario, ni por externo, ni por gente allegada, ni nada al respecto. El técnico uruguayo está en su país disfrutando de su familia y no han recibido el contacto de nadie de Universitario”, señaló Gustavo Peralta en L1 MAX.

La etapa de Jorge Fossati en Universitario terminó en el 2025 cuando no llegó a un acuerdo con la directiva del club. Se creía que el técnico continuaría bajo el mando de la ‘U’ para la presente temporada, pero lo cierto es que no fue así y en su reemplazo llegó Javier Rabanal, quien fue campeón en Ecuador.