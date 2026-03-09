Álvaro Barco fue contundente sobre continuidad de Javier Rabanal en Universitario: "En evaluación"

El objetivo de Universitario de Deportes es ganar la Liga 1, pero la hinchada está preocupada por el estilo de juego que trata de imponer Javier Rabanal. Ante ello, Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, hizo un llamado a la calma y fue contundente sobre el futuro del entrenador que llegó en reemplazo de Jorge Fossati.

A pesar de que Universitario solamente registra una derrota en lo que va del Torneo Apertura, la exigencia de estar en uno de los clubes más grandes del fútbol peruano es grande. Ante ello, Barco rompió su silencio y fue claro sobre lo que pasará con el estratega español.

Barco revela qué pasará con Javier Rabanal en Universitario

La derrota ante Los Chankas en la fecha 6 del Torneo Apertura encendió las alarmas en el mundo de Universitario. En tanto, Álvaro Barco se refirió al futuro de Javier Rabanal y si se evalúa un reemplazante para el DT que llegó este 2026.

“No existe, no existe por favor. Esa pregunta está fuera de todo contexto (sobre un nuevo técnio). Ya respondí, siempre hay evaluaciones, todos estamos en evaluación. Estamos expuesto a eso, todo resultado en contra afecta. Hay resultados mucho más amplios, más contundentes, a favor y en contra, es normal. Pero el fútbol da revanchas y tenemos una ilusión grande para el sábado y revertir esta situación", expresó Álvaro Barco.

(Video: Jax Latin Media)

Los próximos días en Universitario serán decisivos, no solamente por la expectativa del resultado de los partidos, sino también por la posibilidad de la llegada de un nuevo fichaje. El nombre de Bryan Reyna, ex Alianza Lima, se aproxima cada vez más.

‘Siempre lo he dicho, en Universitario cuando se trata de posibilidades importantes, hasta que no se cierre el libro de pases, intentaremos traer un buen jugador. Por el momento no hay nada’, expresó Barco sin revelar mayores detalles.