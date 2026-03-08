0
Revisa la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán este lunes 9 de marzo. Hay acción en la Liga 1, LaLiga, Serie A y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 9 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 9 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
El fútbol no se detiene HOY lunes 9 de marzo. Por la Liga 1 vamos a tener un partidazo entre Alianza Lima y Melgar. Por LaLiga, Espanyol se medirá contra Real Oviedo. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
17:30Cienciano vs. Sport BoysL1 MAX
20:30Alianza Lima vs. MelgarL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00RCD Espanyol vs. Real OviedoDSports y DGO

Partidos de hoy por Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Lazio vs. SassuoloESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por Liga de Chile

HoraPartidoCanal
18:00U de Chile vs. U de ConcepciónBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:00Llaneros vs. Jaguares de CórdobaWin Sports
18:20Millonarios vs. CúcutaRCN Nuestra Tele
20:30Deportivo Pasto vs. América de CaliBet365

Partidos de hoy en Costa Rica

HorariosPartidosCanales
20:00Sporting FC vs. Pérez ZeledónTDMAX
21:00Liberia vs. GuadalupeFUTV

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:30Orense vs. MantaZapping

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
14:30West Ham vs. BrentfordDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30Árabe Unido vs. VeraguasBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Sportivo Trinidense vs. Nacional AsunciónDSports
18:30Recoleta vs. S. AmelianoDSports

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

HorariosPartidosCanales
17:00Belgrano vs. LDUDSports
19:00Nacional vs. S. WanderersDSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
16:30Cerro Largo vs. Montevideo CityDisney Plus
19:30Boston River vs. LiverpoolDisney Plus

Horarios según Perú, Ecuador y Colombia

