El fútbol no se detiene HOY lunes 9 de marzo. Por la Liga 1 vamos a tener un partidazo entre Alianza Lima y Melgar. Por LaLiga, Espanyol se medirá contra Real Oviedo. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Cienciano vs. Sport Boys
|L1 MAX
|20:30
|Alianza Lima vs. Melgar
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|RCD Espanyol vs. Real Oviedo
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Lazio vs. Sassuolo
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|U de Chile vs. U de Concepción
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Llaneros vs. Jaguares de Córdoba
|Win Sports
|18:20
|Millonarios vs. Cúcuta
|RCN Nuestra Tele
|20:30
|Deportivo Pasto vs. América de Cali
|Bet365
Partidos de hoy en Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Sporting FC vs. Pérez Zeledón
|TDMAX
|21:00
|Liberia vs. Guadalupe
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Orense vs. Manta
|Zapping
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|West Ham vs. Brentford
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Árabe Unido vs. Veraguas
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Sportivo Trinidense vs. Nacional Asunción
|DSports
|18:30
|Recoleta vs. S. Ameliano
|DSports
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Belgrano vs. LDU
|DSports
|19:00
|Nacional vs. S. Wanderers
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Cerro Largo vs. Montevideo City
|Disney Plus
|19:30
|Boston River vs. Liverpool
|Disney Plus
Horarios según Perú, Ecuador y Colombia