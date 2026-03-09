Carabobo reconocerá Matute previo al partido ante Sporting Cristal: este es su itinerario en Lima

Todo va quedando listo para el partido entre Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes recibirán a los ‘Granates‘ en busca del pase a la etapa de grupos, por lo que el conjunto venezolano ha anunciado su itinerario para conocimiento de hinchas y seguidores del balompié.

El equipo de Carabobo no podrá tomar un vuelo directo de su tierra a Lima, por lo que deberá hacer escala en Panamá para llegar en horas de la madrugada a la capital limeña. Un viaje sumamente complicado para el ‘Granate‘, quien tiene el deseo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Itinerario de Carabobo para partido en Matute

LUNES 9 DE MARZO

Salida del vuelo Maiquetía (15.11 horas)

Escala en Ciudad de Panamá (18.36 horas)

Salida desde ciudad de Panamá (21.40 horas)

MARTES 10 DE MARZO

Llegada a Lima (1.45 horas)

Llegada al hotel de Perú (2.10 horas)

Entrenamiento (16.30 horas)

Reconocimiento de cancha - Matute (19.30 horas)

MIÉRCOLES 11 DE MARZO

Partido vs Sporting Cristal (17.00 horas)

Como bien se lee en el itinerario de Carabobo, el cuadro venezolano tiene pactado un reconocimiento de campo en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo observará cómo luce el recinto deportivo de Alianza Lima, sabiendo que es la sede en el que Sporting Cristal será local en busca del mismo objetivo. El ‘Granate‘ tiene mucha ilusión de remontar la llave y ahora espera el inicio del encuentro para dar el batacazo.

Itinerario de Carabobo para su partido ante Sporting Cristal en Matute. Foto: X Carabobo.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Dado su victoria de 0-1 en Venezuela, Sporting Cristal debe ganar o empatar el partido ante Carabobo en Venezuela. Los celeste tienen ventaja por ser locales, pero saben que no deben bajar los brazos ante un conjunto ‘Granate‘ que se jugará el todo por el todo en busca del pase a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.