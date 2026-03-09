Corte de agua este martes 10 de marzo: los 3 distritos afectados hasta por 12 horas, según Sedapal

¡A juntar agua desde ahora! Malas noticias para algunos distritos de Lima, pues este martes 10 de marzo se ha programado un nuevo corte gestionado por la planificación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Ciudadanos deberán mantenerse atentos a las zonas afectadas.

Corte de agua será este 10 de marzo en 3 distritos de Lima

De acuerdo a lo que indica el canal de difusión de la entidad en WhatsApp, determinados sectores de la capital no contarán con el recurso hídrico durante 12 horas seguidas, por lo que será necesario considerar las recomendaciones básicas para evitar tener inconvenientes con las actividades a lo largo del día.

Asimismo, los datos publicados en la plataforma, señalan que esta suspensión se debe a la ejecución de labores de mantenimiento y reparación, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio para todos los usuarios. Los distritos incluidos bajo esta medida son: San Juan de Lurigancho, Ate e Independencia.

Corte de agua este 10 de marzo

Ate

Zonas: Asoc. Pobladores Los Viñedos de Ate, A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.

Hora: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Independencia

Zonas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru, A.H. 21 de Abril, A.H Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya.

Hora: 12:00 p.m. - 8:00 p.m

San Juan de Lurigancho

Corte de agua será en algunas zonas de San Juan de Lurigancho / FOTO: Sedapal

Zonas: Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Francisco de Nivería, Asoc. San Francisco de Jicarma, Asco. Bello Horizonte 1ra etapa, Asoc. Cristo es Amor - Hermanos Valenzuela, Asoc. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. Dulce Amanecer, Asoc. Pampa La Huerta. Asoc. San José de Nevería, Asoc. Virgen de Chapo, Asoc. Los Jardines de Nevería, Asoc. Los Topacios, Asoc. Los Ángeles de Huachipa, Asoc. Corazón de Jesús (Reservorio afectado R-RP 03, R-RRP 01, R-RAP 04, R-RP 04, R-RAP 02, R-RAP 03)

Hora: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

Zonas: Asoc. Corazón de Jesús sect. 8 - Cerro Camote, Asoc. Bella Unión anexo 8, Com. Campestre de Jicamarca anexo 8, Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptos, Asoc. Julio C. Tello Jicamarca sect. oeste anexo 8, Reservorio afectado R-RAP 06, Asoc Agrop. Artesanal Valle El Triunfo

Hora: 11:00 a. m. - 11:00 p. m.

Canales de atención de Sedapal

Las opciones de comunicación con Sedapal son el Aquafono (01) 317-8000 (24 horas), también está el WhatsApp al +51 994 173 292 o 981 479 952, la oficina virtual Aquanet, y sus redes sociales (Facebook/X). Asimismo, cuentas con servicio presencial en diversas sedes de Lima y Callao.