¿Emergencia por escasez de gas natural en Perú se EXTENDERÁ? Esto informó la premier sobre la medida vigente

La emergencia del suministro de gas natural tras la fuga en el yacimiento de Camisea (Cusco) ha puesto en una crítica situación al país, afectando a diversos sectores del Perú. Ante este panorama, surge la duda sobre la posible extensión de la medida, por lo que la premier Denisse Miralles brindó más detalles.

La titular brindó una entrevista en el programa 'Sin Rodeos', conducido por Milagros Leiva, donde respondió diversas dudas sobre la emergencia del suministro de gas natural, que hasta el momento, ha generado la escasez de combustible en grifos, aumento de precios, clases virtuales y más.

¿Emergencia por escasez de gas natural se EXTENDERÁ por más de 14 días?

Si bien el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en emergencia el suministro de gas natural por 14 días, existe la duda sobre una posible extensión. Ante ello, la premier Denisse Miralles aseveró que dicho plazo se cumplirá, descartando que la medida se prolongue en el Perú.

"Nos han informado que han volado todo el día y ya todo el material necesario para la reparación está ahí, entonces ahorita lo que tienen que hacer es trabajar, obviamente, dentro de lo esperado, están esos 14 días, esperemos que puedan reducir el tiempo y pues, tener restituido el servicio de gas natural antes de esos 14 días", precisó Miralles.

Perú declara emergencia en suministro de gas natural.

Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros también exhortó a la población y empresas, la implementación de medidas responsables en el consumo de energía luego de la situación generada por la rotura de una tubería de gas en Cusco, que está afectando duramente a diversos sectores.

"Estamos trabajando para restablecer el servicio energético en el más corto tiempo posible. En esta coyuntura es fundamental que todos contribuyamos con un consumo responsable de energía para garantizar que los servicios esenciales, como los hospitales, continúen operando con normalidad", indicó.