Precio de GLP y GNV en Lima HOY, lunes 9 de marzo: CONSULTA dónde encontrar combustible con la app de Osinergmin

La crisis por falta del suministro de gas en el Perú, viene causando preocupación en la ciudadanía entera, pues hay diversos factores que considerar durante estos días en los que la emergencia ha traído graves consecuencias en el abastecimiento de los vehículos, principalmente de los que son particulares.

Desde el pasado 1 de marzo, la situación con el recurso viene siendo el tema principal en varios puntos del territorio, esto después de que se presentara la fuga y deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en Cusco, el cual se encarga de proveer este servicio a todo Lima y Callao.

Ante la contingencia, Osinergmin confirmó que su aplicación para consultar el precio del GLP y el GNV en el país, sigue estando disponible para ser utilizada sin problemas, por lo que ahora te explicaremos qué deberás hacer para obtenerla y poder acceder a información más precisa sobre comparación de costos.

Aplicación de Osinergmin se utiliza para consultar costos de GLP y GNV en Perú / FOTO: Osinergmin

App de Osinergmin para GLP y GNV

Se trata de una plataforma que sirve como herramienta clave para que los conductores puedan hacer un balance de gastos en cuanto al valor actualizado del combustible, y aunque siempre ha estado activa, ahora se necesita más que nunca para lograr ubicar en qué zonas hay GLP y GNV.

Además de ello, la app denominada como 'Facilito', también se encarga de permitir que aquellos ciudadanos con vehículos, puedan localizar los grifos con los precios más bajos de acuerdo al sector en el que residen.

Solo ingresando el lugar en donde se encuentran en el momento de la consulta, los usuarios tendrán la opción de desplegar todo un listado con las direcciones de los grifos que se encuentran alrededor del área según el dato ingresado.

¿Cómo descargar aplicativo 'Facilito'?

Puedes hallar la data a través del portal www.facilito.gob.pe. Asimismo, Osinergmin ofrece la posibilidad de descargar el aplicativo en el móvil, el cual está disponible para Android y IOS.