¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
El MINEDU ha confirmado actualizaciones en torno a lo que se sabe de la emergencia por falta del suministro de gas en el Perú.
La falta del suministro de gas (GNV y GLP) en Perú causada por la fuga y deflagración en el ducto de Camisea en Megantoni, ha forzado a las autoridades a tomar medidas inmediatas con la finalidad de gestionar de una mejor manera el recurso frente a la emergencia.
La situación ha provocado el racionamiento del suministro, largas colas de vehículos, alza de precios y desabastecimiento, afectando principalmente a taxistas y transporte de carga, por lo cual el Gobierno del Perú decidió exhortar a los ciudadanos a adecuarse a las nuevas disposiciones.
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó el pasado viernes 6 de marzo que se aplicará el teletrabajo y clases virtuales en las entidades públicas de Lima y Callao tras la crisis de abastecimiento de GNV. En este contexto, se ha compartido un nuevo comunicado vinculado a la contingencia.
MINEDU envía comunicado
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que la mesa de partes presencial de la entidad, ubicada en calle Del Comercio 193, San Borja, no estará brindando servicio entre el 9 y el 13 de marzo.
Gobierno del Perú anuncia comunicado en medio de crisis por falta de gas / FOTO: MINEDU
Asimismo, informó que la mesa de partes digital (MPD) si seguirá operativa durante los 7 días de la semana y las 24 horas sin interrupciones. Además, agregó que se puede utilizar la plataforma web para registro de solicitudes.
Calendario escolar del MINEDU
- Primer bloque de semanas de gestión: Del 2 al 13 de marzo
- Primer bloque de semanas lectivas: Del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones): Del 18 al 22 de mayo
- Segundo bloque de semanas lectivas: Del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones): Del 27 de julio al 07 de agosto
- Tercer bloque de semanas lectivas: Del 10 de agosto al 09 de octubre
- Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones): Del 12 al 16 de octubre
- Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas: Del 19 de octubre al 18 de diciembre
- Quinto bloque de semanas de gestión: Del 21 al 31 de diciembre
