¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS

La falta del suministro de gas (GNV y GLP) en Perú causada por la fuga y deflagración en el ducto de Camisea en Megantoni, ha forzado a las autoridades a tomar medidas inmediatas con la finalidad de gestionar de una mejor manera el recurso frente a la emergencia.

La situación ha provocado el racionamiento del suministro, largas colas de vehículos, alza de precios y desabastecimiento, afectando principalmente a taxistas y transporte de carga, por lo cual el Gobierno del Perú decidió exhortar a los ciudadanos a adecuarse a las nuevas disposiciones.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó el pasado viernes 6 de marzo que se aplicará el teletrabajo y clases virtuales en las entidades públicas de Lima y Callao tras la crisis de abastecimiento de GNV. En este contexto, se ha compartido un nuevo comunicado vinculado a la contingencia.

MINEDU envía comunicado

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que la mesa de partes presencial de la entidad, ubicada en calle Del Comercio 193, San Borja, no estará brindando servicio entre el 9 y el 13 de marzo.

Gobierno del Perú anuncia comunicado en medio de crisis por falta de gas / FOTO: MINEDU

Asimismo, informó que la mesa de partes digital (MPD) si seguirá operativa durante los 7 días de la semana y las 24 horas sin interrupciones. Además, agregó que se puede utilizar la plataforma web para registro de solicitudes.

Calendario escolar del MINEDU