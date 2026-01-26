0

Minedu: revisa la calendarización del año escolar 2026 y conoce las fechas clave de clases

Este año escolar 2026 comenzará el 16 de marzo, según el Minedu. Padres deben organizarse para el regreso a clases con el nuevo calendario educativo.

Revisa la calendarización del año escolar 2026 de Minedu y conoce las fechas.
El año escolar 2026 iniciará el lunes 16 de marzo, por lo que en pocas semanas los padres de familia empezarán a organizarse para el regreso a las aulas. En este contexto, es importante revisar la calendarización del Ministerio de Educación (Minedu) con las fechas de clases y descanso para los estudiantes de las instituciones educativas públicas.

Mediante la Resolución Ministerial N° 501–2025 del Minedu se estableció el calendario con 36 semanas de clases efectivas y 8 semanas de gestión, que engloban las vacaciones escolares intermedias, distribuidas en cuatro bloques para el aprendizaje y cinco de gestión. Revisa las fechas para lo largo de este año.

Minedu

El año escolar 2026 está dividido en 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión.

Calendarización del año escolar 2026 de Minedu

BloquesDuraciónFechas 2026
Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
Primer bloque de semanas lectivas 09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
Segundo bloque de semanas de gestión01 semanaDel 18 al 22 de mayo
Segundo bloque de semanas lectivas09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
Tercer bloque de semanas de gestión02 semanas Del 27 de julio al 7 de agosto
Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 9 de octubre
Cuarto bloque de semanas de gestión01 semana Del 12 al 16 de octubre
Cuarto bloque de semanas lectivas09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre
Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

Conocer las fechas de la calendarización del Minedu permite que estudiantes, docentes y padres de familia puedan organizar con anticipación el desarrollo del año académico, incluyendo las actividades escolares, periodos de descanso y vacaciones, así como los espacios destinados a la capacitación y planificación pedagógica.

Cabe señalar que durante el transcurso del año escolar 2026, los docentes no gozan de vacaciones en el periodo en el que los estudiantes descansan, de acuerdo al calendario. En dichas semanas, los profesores participan de capacitaciones, evaluán a los alumnos y mejoran las estrategias pedagógicas.

¿Hasta cuándo puedo realizar la Matrícula Digital 2026?

"El 28 de enero culmina el registro de solicitudes en una o más instituciones educativas, según la preferencia de las familias. Luego, los directores tienen entre cuatro y cinco días para asignar las vacantes. Posteriormente, se comunica a los padres si aceptan la vacante otorgada al menor, y el director lo registra en el sistema de control de estudiantes del SIAGIE", explicó Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu.

