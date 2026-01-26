- Hoy:
Minedu: revisa la calendarización del año escolar 2026 y conoce las fechas clave de clases
Este año escolar 2026 comenzará el 16 de marzo, según el Minedu. Padres deben organizarse para el regreso a clases con el nuevo calendario educativo.
El año escolar 2026 iniciará el lunes 16 de marzo, por lo que en pocas semanas los padres de familia empezarán a organizarse para el regreso a las aulas. En este contexto, es importante revisar la calendarización del Ministerio de Educación (Minedu) con las fechas de clases y descanso para los estudiantes de las instituciones educativas públicas.
Mediante la Resolución Ministerial N° 501–2025 del Minedu se estableció el calendario con 36 semanas de clases efectivas y 8 semanas de gestión, que engloban las vacaciones escolares intermedias, distribuidas en cuatro bloques para el aprendizaje y cinco de gestión. Revisa las fechas para lo largo de este año.
El año escolar 2026 está dividido en 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión.
Calendarización del año escolar 2026 de Minedu
|Bloques
|Duración
|Fechas 2026
|Primer bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 2 al 13 de marzo
|Primer bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 16 de marzo al 15 de mayo
|Segundo bloque de semanas de gestión
|01 semana
|Del 18 al 22 de mayo
|Segundo bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 25 de mayo al 24 de julio
|Tercer bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 27 de julio al 7 de agosto
|Tercer bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 10 de agosto al 9 de octubre
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|01 semana
|Del 12 al 16 de octubre
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 19 de octubre al 18 de diciembre
|Quinto bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 21 al 31 de diciembre
Conocer las fechas de la calendarización del Minedu permite que estudiantes, docentes y padres de familia puedan organizar con anticipación el desarrollo del año académico, incluyendo las actividades escolares, periodos de descanso y vacaciones, así como los espacios destinados a la capacitación y planificación pedagógica.
Cabe señalar que durante el transcurso del año escolar 2026, los docentes no gozan de vacaciones en el periodo en el que los estudiantes descansan, de acuerdo al calendario. En dichas semanas, los profesores participan de capacitaciones, evaluán a los alumnos y mejoran las estrategias pedagógicas.
¿Hasta cuándo puedo realizar la Matrícula Digital 2026?
"El 28 de enero culmina el registro de solicitudes en una o más instituciones educativas, según la preferencia de las familias. Luego, los directores tienen entre cuatro y cinco días para asignar las vacantes. Posteriormente, se comunica a los padres si aceptan la vacante otorgada al menor, y el director lo registra en el sistema de control de estudiantes del SIAGIE", explicó Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu.
