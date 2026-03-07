- Hoy:
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2026-II: LINK para revisar la lista de ingresantes
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión rinde su Examen Ordinario 2026-II y AQUÍ podrás acceder a los resultados de la prueba. ¡Te deseamos muchos éxitos!
Este sábado 7 de marzo se llevará a cabo el Examen de Admisión Ordinario 2026-II de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), y en esta jornada académica cientos de postulantes buscarán alcanzar una vacante en las distintas carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios.
Gobierno anuncia clases virtuales en Lima y Callao por escasez de gas: ¿hasta cuándo durará la medida?
Resultados Examen de Admisión UNDAC 2026-II: LINK
Los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2026-II se publicarán mediante la plataforma oficial del centro de educación superior. Lo único que debe hacer es ingresar al portal con el siguiente enlace:
- Ver puntaje del examen de Admisión UNDAC 2026: undac.edu.pe
¿Cuál es el horario de ingreso al Examen de Admisión UNDAC 2026?
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión informó que el horario de ingreso para la prueba es de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. en el campus universitario. Pasada esta hora, no se permitirá el ingreso, por lo que le recomendamos acudir con anticipación.
Horario de ingreso para el examen de admisión UNDAC 2026-II.
UNDAC: ¿Qué debo y no llevar al examen admisión?
Conoce los artículos con los que debes presentarte en la prueba de la UNDAC.
- DNI del estudiante
- Carnet del postulante
- Tajador
- Lápiz 2B
- Borrador
Además, recuerda asistir al examen con ropa abrigadora (casacas, suéteres y buzos), y no llevar objetos metálicos en su prenda de vestir, como:
- Carteras
- Capuchas
- Llaves
- Pulseras
- Aretes
- Relojes
- Mochilas
- Correas
- Gorras
- Celulares
Carreras de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), ubicada en Cerro de Pasco, ofrece diversas carreras profesionales en áreas de ciencias, ingeniería, salud, educación y ciencias empresariales. Estas son algunas de las principales:
Área de Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Obstetricia
- Odontología
- Nutrición Humana
Ingenierías
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería de Sistemas y Computación
- Ingeniería Mecánica
Ciencias Empresariales
- Administración
- Contabilidad
- Economía
Educación
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria (diversas especialidades)
Ciencias Sociales y Derecho
- Derecho y Ciencias Políticas
Ciencias Agropecuarias
- Ingeniería Agronómica
- Zootecnia
