Resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2026-II: LINK para revisar la lista de ingresantes

Este sábado 7 de marzo se llevará a cabo el Examen de Admisión Ordinario 2026-II de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), y en esta jornada académica cientos de postulantes buscarán alcanzar una vacante en las distintas carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios.

Resultados Examen de Admisión UNDAC 2026-II: LINK

Los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2026-II se publicarán mediante la plataforma oficial del centro de educación superior. Lo único que debe hacer es ingresar al portal con el siguiente enlace:

Ver puntaje del examen de Admisión UNDAC 2026: undac.edu.pe

¿Cuál es el horario de ingreso al Examen de Admisión UNDAC 2026?

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión informó que el horario de ingreso para la prueba es de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. en el campus universitario. Pasada esta hora, no se permitirá el ingreso, por lo que le recomendamos acudir con anticipación.

Horario de ingreso para el examen de admisión UNDAC 2026-II.

UNDAC: ¿Qué debo y no llevar al examen admisión?

Conoce los artículos con los que debes presentarte en la prueba de la UNDAC.

DNI del estudiante

Carnet del postulante

Tajador

Lápiz 2B

Borrador

Además, recuerda asistir al examen con ropa abrigadora (casacas, suéteres y buzos), y no llevar objetos metálicos en su prenda de vestir, como:

Carteras

Capuchas

Llaves

Pulseras

Aretes

Relojes

Mochilas

Correas

Gorras

Celulares

Carreras de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), ubicada en Cerro de Pasco, ofrece diversas carreras profesionales en áreas de ciencias, ingeniería, salud, educación y ciencias empresariales. Estas son algunas de las principales:

Área de Salud

Medicina Humana

Enfermería

Obstetricia

Odontología

Nutrición Humana

Ingenierías

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería Mecánica

Ciencias Empresariales

Administración

Contabilidad

Economía

Educación

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria (diversas especialidades)

Ciencias Sociales y Derecho

Derecho y Ciencias Políticas

Ciencias Agropecuarias