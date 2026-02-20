Resultados de admisión UNI 2026-1 HOY, viernes 20 de febrero: consulta tu puntaje de la prueba de Física y Química

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) finaliza su proceso de admisión 2026-1 con la prueba de Física y Química. Miles de jóvenes rendirán este examen de admisión con el objetivo de alcanzar el máximo puntaje que les asegure la ansiada vacante. En esta nota le compartimos toda la información que debe conocer y el LINK para acceder a los resultados.

LINK de resultados de admisión UNI 2026-1

Este viernes 20 de febrero se tomará la última prueba UNI 2026 y para consultar el puntaje obtenido solo debes ingresar a la página web de la universidad y dirigirte al apartado de "Resultados":

Resultados de la prueba de Física y Química: puntajes.admision.uni.edu.pe/admision

Postulantes rinden el último examen del proceso de admisión UNI 2026-1.

Es importante destacar que los resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional Admisión, Prueba de Aptitud Académica, Prueba de Matemática y Prueba Especial de Traslado también están disponibles en la misma plataforma. Asimismo, una vez culminado todo el proceso de admisión UNI 2026-1 se pondrá realizar la consulta del puntaje general en "Resultados Finales de Admisión".

Prueba de Aptitud Académica (16 de febrero): puntajes.admision.uni.edu.pe/admision/aptitud-academica/

Por otro lado, de acuerdo al cronograma establecido del proceso de admisión UNI 2026-1, los postulantes deberán rendir su examen médico (CENTRO MÉDICO-UNI) del lunes 2 al viernes 6 de marzo de 2026; el envio de datos de información de ingresantes a DIRCE está programado para el lunes 23 de febrero de 2026 y el envío de información de ingresantes a Facultades, el martes 24 de febrero de 2026.

Carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería

Arquitectura y ciencias básicas

Arquitectura

Urbanismo

Física

Matemática

Química

Ingeniería Física

Ciencias de la Computación

Ingeniería ambiental y sanitaria

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingenierías civiles, económicas y eléctricas

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingenierías tecnológicas

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería Biomédica

Ingenierías de recursos y procesos

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingenierías mecánicas y especializadas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica-Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Aeroespacial

Ingenierías químicas y energéticas