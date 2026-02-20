0
Resultados de admisión UNI 2026-1 HOY, viernes 20 de febrero: consulta tu puntaje de la prueba de Física y Química

Este viernes 20 de febrero se rendirá la última prueba del proceso de admisión UNI 2026-I. AQUÍ te compartimos el link para que accedas a los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del examen de admisión UNI 2026-1 de este viernes 20 de febrero.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) finaliza su proceso de admisión 2026-1 con la prueba de Física y Química. Miles de jóvenes rendirán este examen de admisión con el objetivo de alcanzar el máximo puntaje que les asegure la ansiada vacante. En esta nota le compartimos toda la información que debe conocer y el LINK para acceder a los resultados.

Conoce cuándo salen los resultados de la lista de preseleccionados de la Beca 18 2026.

Resultados Beca 18 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados del Pronabec?

LINK de resultados de admisión UNI 2026-1

Este viernes 20 de febrero se tomará la última prueba UNI 2026 y para consultar el puntaje obtenido solo debes ingresar a la página web de la universidad y dirigirte al apartado de "Resultados":

admisión UNI 2026-1

Postulantes rinden el último examen del proceso de admisión UNI 2026-1.

Es importante destacar que los resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional Admisión, Prueba de Aptitud Académica, Prueba de Matemática y Prueba Especial de Traslado también están disponibles en la misma plataforma. Asimismo, una vez culminado todo el proceso de admisión UNI 2026-1 se pondrá realizar la consulta del puntaje general en "Resultados Finales de Admisión".

Por otro lado, de acuerdo al cronograma establecido del proceso de admisión UNI 2026-1, los postulantes deberán rendir su examen médico (CENTRO MÉDICO-UNI) del lunes 2 al viernes 6 de marzo de 2026; el envio de datos de información de ingresantes a DIRCE está programado para el lunes 23 de febrero de 2026 y el envío de información de ingresantes a Facultades, el martes 24 de febrero de 2026.

Carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería

Arquitectura y ciencias básicas

  • Arquitectura
  • Urbanismo
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Ciencias de la Computación

Ingeniería ambiental y sanitaria

  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental

Ingenierías civiles, económicas y eléctricas

  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad

Ingenierías tecnológicas

  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería Biomédica

Ingenierías de recursos y procesos

  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial

Ingenierías mecánicas y especializadas

  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica-Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Aeroespacial

Ingenierías químicas y energéticas

  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil
