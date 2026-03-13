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Universitario tomó radical decisión tras fuerte sanción a Javier Rabanal y Jairo Concha
Universitario de Deportes no se guardará nada y decidió por tomar tajante decisión tras ser notificado con las sanciones a Javier Rabanal y Jairo Concha
Universitario de Deportes fue notificado por la Comisión Disciplinaria que Jairo Concha y Javier Rabanal recibirán fuertes sanciones por el incidente ocurrido en el duelo ante Sporting Cristal cuando discutieron con los hinchas rimenses al salir de la cancha. Tras ello, el cuadro merengue decidió tomar una radical medida al conocer las suspensiones.
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Universitario tomó radical decisión tras sanción de la Comisión Disciplinaria a Javier Rabanal y Jairo Concha
Según informó el periodista Gustavo Peralta, Universitario apelará de forma inmediata a las sanciones interpuestas al técnico Rabanal y al volante Concha.
Desde la directiva merengue no están de acuerdo con las cuatro fechas de suspensión hacia el técnico español y mucho con las dos jornadas en contra del mediocampista peruano.
Por lo que Universitario de Deportes decidió apelar ante la Comisión Disciplinaria para anular las sanciones impuestas a Javier Rabanal y Jairo Concha.
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