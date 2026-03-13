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La fuerte sanción que recibirá Rabanal y Concha por su pelea con hinchas de Cristal: ¿Y Fara?

Se conocieron las sanciones que recibirán Javier Rabanal y Jairo Concha tras los incidentes ocurridos al finalizar el partido entre Universitario y Sporting Cristal.

Antonio Vidal
Se conoció la sanción par Rabanal y Concha. Foto: composición Libero
Se conoció la sanción par Rabanal y Concha. Foto: composición Libero
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Se conoció la sanción que recibirán Javier Rabanal y uno de sus dirigidos, Jairo Concha, tras los incidentes ocurridos luego del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Apertura. Sin embargo, de acuerdo con la información de Michael Succar en el programa 'Mano a Mano', quien no será sancionado es Caín Farra.

“En las próximas horas, se va a conocer de manera oficial que la sanción tras el altercado con los hinchas de Sporting Cristal será la siguiente: 4 fechas a Rabanal, 2 fechas para Concha y Farra no será sancionado. Los detalles de lo que saldrá en la resolución no los tengo, pero puedo adelantar que ese será el castigo y se aplicará tras el encuentro de mañana”, fueron las palabras del periodista.

A esta información se suma la del periodista Gustavo Peralta, quien publicó la resolución vía X, donde señaló que el conjunto crema ya fue notificado y apelará esta decisión. Además, informó que el volante no estará presente para el partido de mañana domingo 14 frente a UTC.

Sanción para Rabanal

Se conoció la sanción para Rabanal y Concha

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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