0

Jairo Concha rompe su silencio y se pronuncia tras sanción de la Comisión Disciplinaria: “Fue muy…”

Jairo Concha, en entrevista con el área de prensa de Universitario, habló sobre la sanción de dos fechas que le impusieron debido al altercado que tuvo con hinchas de Sporting Cristal.

Antonio Vidal
Jairo Concha habló sobre su sanción. Foto: composición Líbero/ UniversitarioTVU/X
Jairo Concha habló sobre su sanción. Foto: composición Líbero/ UniversitarioTVU/X
COMPARTIR

En una reciente entrevista con el programa de Universitario de Deportes vía YouTube, Jairo Concha se pronunció al respecto sobre la sanción por dos fechas que le ha puesto la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), esto tras los acontecimientos sucedidos tras el partido contra Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1.

En sus palabras, el jugador crema no dudó en explicar lo que pasó, señalando que le pareció muy injusta esta situación. Además, manifestó que se metieron con su hijo, algo que lo hizo molestarse y por eso fue su reacción.

“Me parece muy injusta la sanción. No han tenido en cuenta todo lo que han pasado. Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos que se metieron con mi hijo. Es obvio que yo voy a salir a defenderlo. No puedo no defender a un niño que es menor de edad. No me arrepiento. Nunca me metí con un hincha, es parte del fútbol, esto fue muy bajo. Se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter”, fueron sus palabras del volante.

Se conoció la sanción par Rabanal y Concha. Foto: composición Libero

PUEDES VER: La fuerte sanción que recibió Rabanal y Concha por su pelea con hinchas de Cristal: ¿Y Fara?

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Jairo Concha rompe su silencio y dejó polémico mensaje tras recibir fuerte sanción

  2. Paulo Autuori dejará fuera del equipo a Christofer Gonzales durante un mes: "No debía..."

  3. Universitario se refuerza con ex Rosario Central tras conocerse la sanción de Jairo Concha

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano