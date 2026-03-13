Jairo Concha rompe su silencio y se pronuncia tras sanción de la Comisión Disciplinaria: “Fue muy…”

En una reciente entrevista con el programa de Universitario de Deportes vía YouTube, Jairo Concha se pronunció al respecto sobre la sanción por dos fechas que le ha puesto la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), esto tras los acontecimientos sucedidos tras el partido contra Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1.

En sus palabras, el jugador crema no dudó en explicar lo que pasó, señalando que le pareció muy injusta esta situación. Además, manifestó que se metieron con su hijo, algo que lo hizo molestarse y por eso fue su reacción.

“Me parece muy injusta la sanción. No han tenido en cuenta todo lo que han pasado. Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos que se metieron con mi hijo. Es obvio que yo voy a salir a defenderlo. No puedo no defender a un niño que es menor de edad. No me arrepiento. Nunca me metí con un hincha, es parte del fútbol, esto fue muy bajo. Se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter”, fueron sus palabras del volante.