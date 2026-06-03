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México vs. Serbia: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?
México vs. Serbia chocan este jueves por un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026. Conoce qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
México vs. Serbia se enfrentan este jueves 4 de junio, en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, por un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
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México vs. Serbia: horario del partido amistoso
Si te gusta ver los partidos amistosos previos a una Copa del Mundo y deseas sintonizar el encuentro entre México vs. Serbia, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 8.00 p. m.
- Perú: 9.00 p. m.
- Ecuador: 9.00 p. m.
- Colombia: 9.00 p. m.
- Bolivia: 10.00 p. m.
- Chile: 10.00 p. m.
- Venezuela: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.
- Argentina: 11.00 p. m.
- Brasil: 11.00 p. m.
- Paraguay: 11.00 p. m.
- Uruguay: 11.00 p. m.
¿Dónde ver México vs. Serbia?
- México: TV Azteca Deportes, TUDN y Canal 5 Televisa
- Perú y resto de Sudamérica: VIX
- Centroamérica: TUDN y VIX
- Estados Unidos: TUDN USA, Univisión, Fox Sports, FOX Deportes, FOX ONE y fuboTV
- Serbia: Arena 1 Premium
México vs. Serbia en amistoso previo al Mundial 2026
Será la primera vez en 15 años que las selecciones de México y Serbia se vean las caras. De acuerdo con el último antecedente entre ambos equipos, los Aztecas se quedaron con la victoria en un amistoso internacional gracias a los goles de Carlos Salcido y Chicharito Hernández.
Recordemos que la selección mexicana quedó ubicada en el grupo A e inaugurará el Mundial 2026 el próximo jueves 11 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, Serbia no llegó a clasificar a esta edición de la Copa del Mundo por quedar en el tercer lugar de su grupo en las Eliminatorias europeas.
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