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México vs. Serbia: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?

México vs. Serbia chocan este jueves por un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026. Conoce qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
México y Serbia juegan este jueves en Toluca por un partido amistoso antes del Mundial 2026.
México y Serbia juegan este jueves en Toluca por un partido amistoso antes del Mundial 2026. | Foto: Selección Mexicana / Selección de Serbia
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México vs. Serbia se enfrentan este jueves 4 de junio, en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, por un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este miércoles 3 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 3 de junio: programación, horarios, resultados y canales para ver

México vs. Serbia: horario del partido amistoso

Si te gusta ver los partidos amistosos previos a una Copa del Mundo y deseas sintonizar el encuentro entre México vs. Serbia, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Perú: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Chile: 10.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Brasil: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.

¿Dónde ver México vs. Serbia?

  • México: TV Azteca Deportes, TUDN y Canal 5 Televisa
  • Perú y resto de Sudamérica: VIX
  • Centroamérica: TUDN y VIX
  • Estados Unidos: TUDN USA, Univisión, Fox Sports, FOX Deportes, FOX ONE y fuboTV
  • Serbia: Arena 1 Premium

México vs. Serbia en amistoso previo al Mundial 2026

Será la primera vez en 15 años que las selecciones de México y Serbia se vean las caras. De acuerdo con el último antecedente entre ambos equipos, los Aztecas se quedaron con la victoria en un amistoso internacional gracias a los goles de Carlos Salcido y Chicharito Hernández.

Recordemos que la selección mexicana quedó ubicada en el grupo A e inaugurará el Mundial 2026 el próximo jueves 11 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, Serbia no llegó a clasificar a esta edición de la Copa del Mundo por quedar en el tercer lugar de su grupo en las Eliminatorias europeas.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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