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Brasil vs Países Bajos EN VIVO por VNL: ¿a qué hora y cómo ver el partido por la semana 1?

Se viene el debut de Brasil ante Países Bajos por la Liga de Naciones de Vóley Femenina. Ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria que les dé confianza.

    Antonio Vidal
    Brasil vs Países Bajos EN VIVO por VNL. Foto: composición Líbero/ IG
    Brasil vs Países Bajos EN VIVO por VNL. Foto: composición Líbero/ IG
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    Brasil y Países Bajos se enfrentarán este miércoles 3 de junio por la Semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenina (VNL) 2026. Este encuentro marcará el debut de ambas selecciones en el certamen, por lo que buscarán arrancar con una victoria y darles la primera alegría a sus respectivos países. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto aquí, en Líbero, con toda la cobertura del partido.

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    ¿Cuándo se juega Brasil vs Países Bajos por VNL?

    El partido se llevará a cabo este miércoles 3 de junio en el BRB Arena Nilson Nelson, que se encuentra en la ciudad de Brasilia, un recinto que tiene capacidad para 11.105 espectadores.

    Así luce BRB Arena Nilson Nelson

    Así luce BRB Arena Nilson Nelson

    ¿A qué hora juega Brasil vs Países Bajos por VNL?

    Este encuentro se podrá seguir desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Sin embargo, si te encuentras fuera del país, no te preocupes: Líbero te trae los horarios para otros países.

    • Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
    • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
    • Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
    • México (CDMX): 5.00 p. m.
    • Estados Unidos (Miami): 7.00 p. m.
    • España: 1.00 a. m. del jueves 4 de junio.

    ¿Cómo ver el Brasil vs Países Bajos por VNL?

    El encuentro entre Brasil y Países Bajos será transmitido por televisión a través de Sportv 2. En cuanto al streaming, se podrá seguir mediante VBTV (Volleyball World) y GE TV.

    Liga de Naciones Femenina: calendario de Brasil F

    • 3 de junio, 6.00 p. m.: Brasil vs Países Bajos
    • 4 de junio, 6.00 p. m.: Brasil vs República Dominicana
    • 6 de junio, 9.00 a. m.: Brasil vs Bulgaria
    • 7 de junio, 12.30 p. m.: Brasil vs Italia
    • 17 de junio, 8.00 a. m.: Francia vs Brasil

    Liga de Naciones Femenina: calendario de Países Bajos F

    • 3 de junio, 6.00 p. m.: Brasil vs Países Bajos
    • 4 de junio, 2.30 p. m.: Turquía vs Países Bajos
    • 5 de junio, 6.00 p. m.: Países Bajos vs Italia
    • 7 de junio, 9.00 a. m.: República Dominicana vs Países Bajos
    • 17 de junio, 1.00 a. m.: Canadá vs Países Bajos
    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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