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¿A qué hora juega Francia vs Costa de Marfil y dónde ver amistoso internacional por fecha FIFA?
Francia vs Costa de Marfil se verán las caras este jueves en un emocionante amistoso internacional por fecha FIFA. Consulta el horario y los canales de transmisión del partido.
Francia vs Costa de Marfil se enfrentan en un amistoso internacional este jueves 4 de junio desde el Stade de la Beaujoire. Este compromiso servirá de preparación para ambas selecciones de cara a su participación en el Mundial 2026. Los Bleus quieren reafirmar su condición de favoritos al título, mientras que los africanos buscan dar el golpe.
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¿A qué hora juega Francia vs Costa de Marfil?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el partido amistoso entre Francia vs Costa de Marfil en distintos países del mundo.
- Perú, Ecuador y Colombia: 2:10 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3:10 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:10 p. m.
- México y Centroamérica: 1:10 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:10 p. m.
- España: 9:10 a. m. (del jueves).
¿Dónde ver Francia vs Costa de Marfil EN VIVO?
La transmisión del partido amistosos entre Francia vs Costa de Marfil irá por la señal EN VIVO por la señal de ESPN, para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, estará disponible EN DIRECTO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus. Por su parte, en Estados Unidos, estará disponible por Fox Soccer Plus, ViX y FOX One.
¿Qué canal transmite el partido de Francia vs Costa de Marfil?
Estos son los canales a los que debes estar atento para ver la transmisión de Francia vs Costa de Marfil:
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus y Vivo Play.
- Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.
- México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.
- Panamá: Disney Plus.
- Puerto Rico: ViX.
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.
Francia vs Costa de Marfil: antesala del amistoso internacional FIFA
Francia llega al encuentro con la obligación de ganar para demostrar que es favorita para volver a ser campeona del mundo y despedirse con un triunfo ante su gente antes de poner rumbo a Norteamérica. Los galos cuentan con notables figuras en su plantel, con Kylian Mbappé como su principal estrella.
Francia suma 9 partidos sin derrotas y busca llegar motivado al Mundial
El cuadro comandado por Didier Deschamps es uno de los más sólidos entre las selecciones que participarán en la cita mundialista. En este encuentro aspira a recuperar la mejor versión de Mbappé tras su cuestionado rendimiento en Real Madrid.
Por su parte, Costa de Marfil también tiene jugadores destacados como Amad Diallo, figura del Manchester United, quien aparece como la principal carta de gol de los africanos.
Costa de Marfil solo ha perdido dos de sus últimos 10 partidos
Les Éléphants tienen la motivación de dar un golpe de autoridad al vencer a los Bleus en su casa. Este será su último partido previo a su participación en el Mundial, por lo que luego quedarán concentrados para su duelo ante Ecuador.
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