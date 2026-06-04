Sinuano Día de HOY, jueves 4 de junio EN VIVO: resultados del último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día y Noche vuelve con una nueva jornada de sorteos programada para HOY, jueves 4 de junio. En esta nota de Líbero, los participantes podrán revisar los resultados oficiales y de los números ganadores que podrían convertirlos en los próximos afortunados del popular juego de azar. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de junio de 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo 09:26 Bienvenidos HOY, jueves 4 de junio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano Día se celebra todos los días alrededor de las 2:30 p. m. hora de Colombia, mientras que el Sinuano Noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., con un horario adelantado a las 8:30 p. m. en domingos y festivos.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano se juega eligiendo un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, el cual se adquiere en puntos de venta autorizados. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir total o parcialmente con el resultado oficial del sorteo, lo que permite acceder a distintos premios según la modalidad de apuesta.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?