En Colombia, el Sinuano Día y Noche regresa con ediciones renovadas que prometen transformar vidas. Si planeas participar en la popular lotería hoy, lunes 1 de junio, en esta nota de Líbero encontrarás toda la información necesaria para tener la oportunidad de ganar uno de los atractivos premios.

Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 1 de junio 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo 11:57 ¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA de HOY? El sorteo de Sinuano Día se realizará esta tarde, el lunes 1 de junio, a partir de las 2.30 p. m. (hora local). Aún cuentas con varias horas para comprar tu boleto y tener la oportunidad de ganar. ¡Te deseamos mucho éxito en esta participación! 10:32 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 1 de junio El Sinuano Día y Noche, en su edición de hoy, lunes 1 de junio de 2026, presentará un atractivo plan de premios que podría transformar tu vida. ¿Ya compraste tu boleto? Si te gustaría ser parte del último sorteo, en este artículo encontrarás toda la información necesaria y podrás seguir el sorteo EN VIVO para conocer los resultados. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano Día y Noche?

Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche están disponibles en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, así como en establecimientos oficiales de apuestas distribuidos en diversas ciudades de Colombia.

Además, los jugadores también tienen la opción de comprar sus apuestas a través de plataformas digitales autorizadas y del sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Récord, entidad encargada de este popular juego de azar.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano se ha consolidado como un juego de azar muy apreciado en Colombia, donde los participantes eligen un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Para participar, el jugador selecciona su número favorito y establece el monto de la apuesta. Si el número elegido coincide con el resultado oficial del sorteo, el apostador tiene la oportunidad de ganar premios, los cuales varían en función del tipo de apuesta realizada y el grado de acierto obtenido.