HOY, viernes 7 de agosto, las energías cósmicas se alinean nuevamente, y Josie Diez Canseco comparte sus predicciones astrológicas que podrían impactar en aspectos clave como el amor, el trabajo y la salud. Conoce en Líbero el horóscopo y averigua qué sorpresas y oportunidades el universo tiene preparadas para tu signo zodiacal. Este es el momento ideal para aprovechar las ventajas que se presenten o para enfrentar los retos que el destino ha dispuesto para ti.

Horóscopo de HOY, viernes 7 de agosto: lee aquí gratis las predicciones de Josie Diez Canseco

Aries: 20 MAR- 19 ABR.: Te entusiasmarás con las atenciones especiales de alguien muy interesante, olvídate de coqueteos y situaciones comprometedoras, es momento de dar grandes cambios en lo laboral, atrévete, no te arrepentirás, el éxito está al alcance de tus manos.

Número de suerte 6.

Tauro: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás con muchas ganas de divertirte, buscarás compañía de gente que tenga tus mismos intereses, hoy estarás rodeado de oportunidades. En el plano económico podrías sufrir alguna pérdida, sé más precavido, evitarás lamentaciones futuras.

Número de suerte 4.

Géminis: 21 MAY- 21 JUN.: Día de situaciones inesperadas que romperán con la rutina y terminarán con el aburrimiento de tu relación amorosa, será un nuevo inicio. Hoy cerrarás un contrato muy beneficioso para ti, finalizarás el día con muchas ganas de celebrar, solo cuídate de los excesos.

Número de suerte 2.

Cáncer: 22 JUN- 21 JUL.: No te quieres comprometer y preferirás no alentar las ilusiones de alguien que no oculta su interés por ti, te alejarás sutilmente. Ansiarás salir de viaje, pero tus vacaciones aún no llegarán, ten paciencia, más adelante te saldrá un viaje inesperado.

Número de suerte 12.

Leo: 22 JUL- 22 AGO.: Volverás a tener diferencias de opiniones con esa persona, no te cierres en tus ideas y trata de comprender sus puntos de vista. En el trabajo no todos simpatizarán con tus ideas, pero no dejes que eso te detenga en tu afán de crecer profesionalmente.

Número de suerte 3.

Virgo: 23 AGO- 22 SET.: Estarás rodeado de atenciones y serás muy expresivo con tus sentimientos, pero cuidado con alguien que tratará de interferir en tu vida. La llegada de un familiar te ocasionará gastos extras, pero te repondrás pronto, aunque lo dudes te ayudará en lo que pueda.

Número de suerte 1.

Libra: 23 SET- 22 OCT.: Tu sensualidad y encanto te harán irresistible, hoy tendrás a la persona que amas a tus pies, pero no exageres con tus exigencias. Tu día laboral tendrá diferentes matices, no actúes con impulsividad o podrías arrepentirte de los resultados.

Número de suerte 21.

Escorpio: 23 OCT- 22 NOV.: No podrás quejarte de falta de oportunidades en el amor, tu atractivo y carácter alegre te harán sobresalir y te lloverán invitaciones amorosas. Te sentirás incómodo ante la negativa de un compañero a tus peticiones, no pierdas la calma, conseguirás el apoyo que necesitas.

Número de suerte 11.

Sagitario: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy tendrás que ser tú quien ceda para evitar discusiones con esa persona, pasados los momentos de tensión reconocerá su error. El ejercicio te ayudará a dejar de lado las tensiones laborales, empieza una rutina y obtendrás buenos resultados.

Número de suerte 16.

Capricornio: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás optimista y lograrás el equilibrio emocional que te permitirá armonizar tu relación sentimental, después de mucho te sentirás seguro. Visitas inesperadas retrasarán tu trabajo, tendrás que trabajar más horas pero te sentirás recompensado.

Número de suerte 6.

Acuario: 22 ENE- 17 FEB.: Encontrarás formas creativas para acercarte a la persona que te gusta poniendo en evidencia tus verdaderas intenciones, te corresponderá. Sentirás interés por aprender temas artísticos y descubrirás grandes talentos en ti, será un pasatiempo que también te generará algunos ingresos.

Número de suerte 9.

Piscis: 18 FEB- 19 MAR.: Recuperarás la confianza y serás claro con esa persona que no se decide, ahora no aceptarás menos de lo que buscas. Te propondrán formar parte de un grupo nuevo de trabajo, acepta sin temor los retos, las experiencias serán muy enriquecedoras.