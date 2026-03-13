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Universitario vs. UTC: el imponente once de Rabanal para quedarse con el triunfo en la Liga 1

Universitario recibirá a UTC en el Estadio Monumental por la Liga 1 2026 y Javier Rabanal ya tiene su alineación titular para conseguir la victoria.

Francisco Esteves
Universitario vs. UTC por la Liga 1.
Universitario vs. UTC por la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes está obligado a ganar en casa para no alejarse de los primeros puestos del Torneo Apertura, por lo que deberá vencer a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en el Estadio Monumental. Por ello, buscando cumplir con sus respectivos objetivos, Javier Rabanal y Carlos Bustos alistan sus imponentes alineaciones.

Universitario quiere vengarse de Alianza Lima.

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Posible once de Universitario

  • Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Jairo Concha, Universitario

Jairo Concha fue suspendido dos partidos.

Con la ausencia de Jairo Concha por suspensión, la ‘U’ probablemente cuente con Horacio Calcaterra desde el arranque en la Liga 1 y sería el principal cambio en el plantel, ya Javier Rabanal confía plenamente en la oncena que lo viene acompañando desde el inicio del campeonato. Arriba estará Alex Valera como cada fin de semana buscando seguir aumentando su cuota goleadora.

Vale precisar que para este encuentro habrá otro personaje en el banquillo, ya que el director técnico español fue sancionado con cuatro fechas de baja por la Comisión Disciplinaria de la FPF debido a lo sucedido con la hinchada de Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, hace unas semanas. El asistente, Santiago Lemus, será el encargado de dirigir el encuentro ante UTC en el Estadio Monumental.

Posible once de UTC

  • Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Cantt, Lliuya, Camacho; Arroyo, Muñoz.
UTC

UTC marcha tercero en la Liga 1.

Por su parte, UTC viene de vencer 2-1 a Comerciantes Unidos y está tercero con 14 unidades, por lo que quiere seguir en el camino correcto del Torneo Apertura y buscará dar el golpe ante Universitario de Deportes. Carlos Bustos planea un once similar al de la semana pasada. Vale precisar que los de Cajamarca únicamente han perdido una vez en todo el campeonato y fue en casa, ante Alianza Lima por la mínima.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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