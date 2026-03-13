¿Quién asumirá la dirección técnica de Universitario tras la suspensión de Javier Rabanal?

La Comisión Disciplinaria de la FPF confirmó las sanciones a Jairo Concha y Javier Rabanal en Universitario de Deportes, quienes fueron suspendidos por dos y cuatro fechas del Torneo Apertura 2026 respectivamente. En ese sentido, la ‘U’ tomó rápidamente cartas en el asunto y tendrá un nuevo entrenador nacido en el extranjero, causando así diversos comentarios entre su numerosa hinchada.

Como sabemos, el estratega español se ausentará durante cuatro partidos y no podrá dirigir el clásico ante Alianza Lima, salvo que la apelación de los cremas falle a su favor y le levanten el castigo o se lo reduzcan a solo dos jornadas. En esa línea, los de Ate se verán obligados a colocar un DT diferente en el banquillo de forma inmediata, ya que este sábado 14 de marzo reciben a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

El director técnico de reemplazo se trata de un nacido en Tenerife, España, y nos referimos a Santiago Lemus. El asistente de Javier Rabanal será el encargado de comandar a Universitario de Deportes ante el ‘Pedacito del Cielo’ y probablemente se quede en el cargo hasta que el entrenador principal vuelva de la suspensión. ‘Santi’ también cuenta con experiencia en Independiente del Valle.

Santiago Lemus es el asistente de Javier Rabanal.

Si bien esto no se ha confirmado, es sumamente probable que suceda debido a que, normalmente, cuando un director técnico es expulsado o suspendido es el asistente quien toma su lugar en el campo. Otra opción, pero poco probable, es que Piero Alva tome este encuentro, aunque la realidad es que en estos momentos se prepara para el debut del equipo que compite en la Liga 3.

Experiencia de Santiago Lemus

La carrera de Santiago Lemus es corta, pero ha estado en clubes de España como director técnico y en Sudamérica se convirtió en el asistente de Javier Rabanal. Pasó por el fútbol de Ecuador y este 2026 ha tenido su primera experiencia en la Liga 1 de Perú con Universitario de Deportes.