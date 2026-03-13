Alexi Gómez, ex Universitario, fue presentado por dos equipos diferentes: ¿Dónde jugará?

Alexi Gómez, con pasado en varios equipos del fútbol peruano como Universitario, Garcilaso y Alianza Lima, ha generado confusión tras anunciarse su fichaje a dos equipos diferentes. El lateral izquierdo fue presentado en el Centro Social de Pariacoto de la Liga 3 y también en Juventud Bellavista FBC de la Copa Perú.

PUEDES VER: Jairo Concha rompe su silencio y dejó polémico mensaje tras recibir fuerte sanción

Alexi Gómez fue presentado en dos equipos diferentes

A finales de febrero, la ‘Hiena’ fue anunciado por Centro Social de Pariacoto, pero ahora ha generado confusión tras convertirse en el nuevo refuerzo de Juventud Bellavista para disputar la Copa Perú este jueves 12 de marzo de 2026.

De esta manera, en menos de tres semanas, Alexi Gómez ha sido presentado como fichaje en dos clubes diferentes. Debido a los anuncios, los hinchas están confundidos y no saben cuál es el equipo actual del jugador de 33 años.

El 25 de febrero, Centro Social de Pariacoto lo anunciaba a lo grande calificándolo como un jugador con amplia trayectoria y polifuncional. "Liderazgo y recorrido profesional en la búsqueda del gran objetivo: el ascenso a la segunda división", decían.

Alexi Gómez fue presentado por dos equipos diferentes.

Y no hace unas horas, Club Juventud también le dio la bienvenida a Gómez. "Experimentado futbolista peruano que cuenta con una maplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Llega para sumar experiencia, calidad y compromiso", indicaron.

Jugador fue anunciado por Club Juventud Bellavista.

Hasta el momento de escribir esta nota, ninguna de las instituciones deportivas mencionadas se ha pronunciado al respecto para aclarar si se trata de un préstamo o si Alexi Gómez tomó otra decisión sobre su futuro profesional.