Jugador de UTC sorprende y se rinde en elogios ante Universitario: "Equipo grande, hay que disfrutar"

Universitario recibirá en su cancha a UTC en busca de seguir sumando tres puntos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En medio de ello, uno de los futbolistas del cuadro cajamarquino sorprendió a todos al referirse a la ‘U’ y no dudó en señalar la grandeza del elenco dirigido por Javier Rabanal.

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La lucha por el liderato en la Liga 1 está cada vez más peleada y todos los equipos buscan alcanzar el primer lugar. Uno de ellos es Universitario, quien recibirá a UTC con el objetivo de mantener la racha de victorias en el Monumental. El año pasado, golearon a los cajamarquinos por 6-0 en el Monumental.

Jugador de UTC llena de elogios a Universitario

Poco o nada le interesa a Piero Serra, jugador de UTC, ser el próximo rival de Universitario. En medio de la expectativa por el partido, el futbolista que protagonizó un momento polémico ante Alianza Lima, no dudó en hablar sobre la institución merengue.

“No creo que estén en un mal momento, pero será un partido lindo y tenemos que aprovechar los errores que tienen ellos ahorita. No sé si pueda pasar lo mismo (en relación al partido contra AL), pero será un buen partido y hay que disfrutar el partido contra un equipo grande”, indicó Piero Serra a su llegada a Lima.

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(Video: Jax Latin Media)

El partido entre Universitario ante UTC se jugará este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas en el Monumental de Ate. Javier Rabanal no estará presente debido a la sanción que recibió de cuatro fechas y Jairo Concha tampoco podrá ser parte de la convocatoria.