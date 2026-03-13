¿A qué hora juega Universitario vs UTC, canal y dónde ver el partido de la Liga 1?

Desde el estadio Monumental de Lima, Universitario se medirá ante UTC y podrá ver en vivo. Ambos equipos jugarán este sábado 14 de marzo por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Este interesante enfrentamiento se podrá ver a nivel nacional e internacional. A continuación, revisa todos los detalles.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

El partido entre Universitario vs FC Cajamarca se juega el sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental. Los cremas necesitan hacer valer su localía para garantizar los tres puntos en la tabla y mantenerse entre los primeros lugares para mantenerse en la conversación de quién saldrá campeón.

¿A qué hora juega Universitario vs. UTC?

En esta nota te vamos a contar todos los horarios para ver el encuentro desde diferentes países para que sigas el partido minuto a minuto y no te pierdas del Universitario vs UTC.

México y Centroamérica: 19.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20.30 horas

Venezuela, Bolivia: 21.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 22.30 horas

España: 2.00 horas (domingo 15 de marzo)

Universitario de Deportes jugará ante UTC.

¿Dónde ver Universitario vs. UTC EN VIVO?

El partido de Universitario vs UTC se juega en el Estadio Monumental y se verá a través de la señal en vivo de L1 MAX, desde las operadores de Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win y DirecTV. También está la opción de seguir la transmisión a través de la aplicación vía streaming de Movistar TV App o DGO.

Cómo llegan Universitario y UTC

Universitario llega al encuentro ante UTC con 11 puntos en la tabla del Apertura y luego de una dura derrota ante Los Chankas en Andahuaylas. La última vez que los cremas recibieron al cuadro cajamarquino, ganaron por un marcador de 6-0.

Por otro lado, la realidad de UTC es otra a diferencia de otras temporadas. Los dirigidos por Bustos tienen 13 unidades en total y marchan terceros. Su última victoria fue justamente como visitante ante Comerciantes Unidos luego de perder en casa ante Alianza Lima.