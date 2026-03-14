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Miguel Silveira dio un exquisito pase a Alzugaray y el argentino se falló el 1-0 de Universitario
La magia brasileña apareció y Miguel Silveira dio un excelente pase a Lisandro Alzugaray, sin embargo el delantero se falló el 1-0 de Universitario ante UTC por el Torneo Apertura de la Liga 1.
Paolo Guerrero anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Melgar, pero fue anulado por el VAR
Polémico penal de Advíncula que permitió a Jhonny Vidales anotar el 1-1 de Alianza sobre Melgar
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¡La religión del toque! Genial gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
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Eryc Castillo hizo irresponsable falta y se fue expulsado en Alianza Lima ante UTC - VIDEO
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