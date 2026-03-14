Miguel Silveira dio un buen pase a Lisandro Alzugaray y el delantero se falló el 1-0 de Universitario | Composición: Líbero/ Liga 1

Miguel Silveira dio un exquisito pase a Alzugaray y el argentino se falló el 1-0 de Universitario

La magia brasileña apareció y Miguel Silveira dio un excelente pase a Lisandro Alzugaray, sin embargo el delantero se falló el 1-0 de Universitario ante UTC por el Torneo Apertura de la Liga 1.