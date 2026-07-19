Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de julio: programación, horarios y dónde ver

Este lunes 20 de julio se llevarán a cabo emocionantes encuentros por la Segunda División del fútbol peruano, la Liga de Bolivia, LigaPro de Ecuador y el Torneo Intermedio de Uruguay. A continuación, repasa la lista de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 2

Partido Horario Canal Pirata vs. San Martín 11.00 a. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal SA Bulo Bulo vs. Academia del Balompie 2.00 p. m. Entel Gol Nacional Potosí vs. Real Oruro 6.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

Partido Horario Canal Mushuc Runa vs. Orense 2.00 p. m. Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay