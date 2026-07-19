Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de julio: programación, horarios y dónde ver
Revisa aquí la programación de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 20 de julio.
Este lunes 20 de julio se llevarán a cabo emocionantes encuentros por la Segunda División del fútbol peruano, la Liga de Bolivia, LigaPro de Ecuador y el Torneo Intermedio de Uruguay. A continuación, repasa la lista de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs. San Martín
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|SA Bulo Bulo vs. Academia del Balompie
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Nacional Potosí vs. Real Oruro
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Mushuc Runa vs. Orense
|2.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Montevideo City vs. Danubio
|3.00 p. m.
|Disney+
|Defensor Sporting vs. Liverpool Montevideo
|6.00 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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