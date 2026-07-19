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Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de julio: programación, horarios y dónde ver

Revisa aquí la programación de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 20 de julio.

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este lunes 20 de julio.
Revisa los partidos que se jugarán este lunes 20 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 20 de julio se llevarán a cabo emocionantes encuentros por la Segunda División del fútbol peruano, la Liga de Bolivia, LigaPro de Ecuador y el Torneo Intermedio de Uruguay. A continuación, repasa la lista de los partidos de hoy.

Pedro Gallese volverá a Alianza LIma para el Torneo Clausura tras su paso por el club íntimo en 2019.

PUEDES VER: ¡Batacazo! Alianza Lima tiene todo acordado para el fichaje de Pedro Gallese para el Torneo Clausura

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Pirata vs. San Martín11.00 a. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
SA Bulo Bulo vs. Academia del Balompie2.00 p. m.Entel Gol
Nacional Potosí vs. Real Oruro6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Mushuc Runa vs. Orense2.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Montevideo City vs. Danubio3.00 p. m.Disney+
Defensor Sporting vs. Liverpool Montevideo6.00 p. m.Disney+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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