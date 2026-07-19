¡Batacazo! Alianza Lima tiene todo acordado para el fichaje de Pedro Gallese para el Torneo Clausura

¡Pedro Gallese vuelve a Alianza Lima! Se conoció que el actual portero de Deportivo Cali tiene todo acordado para ser el flamante refuerzo blanquiazul para este Torneo Clausura. Esta noticia se da en medio de la salida de Guillermo Viscarra, quien perdió la titularidad contra Alejandro Duarte por lo que ahora emprenderá una nueva aventura en su carrera.

De acuerdo a la información del periodista Carlos Benavente, todo estaría prácticamente cerrado para que en las próximas horas el elenco blanquiazul anuncie por todo lo alto el fichaje del 'Pulpo'.

"Y un día volvió…. El arquero Pedro Gallese prácticamente tiene todo acordado para jugar por Alianza Lima en el Torneo Clausura. Asimismo, ya están asegurados el chileno Nicolás Díaz y el nacional Jhair Soto, quien llega de ADT. Estos tres refuerzos fueron pedidos por el área de fútbol del club íntimo", fue la información brindada por el periodista Benavente.

Pedro Gallese será el nuevo fichaje de Alianza Lima

Pedro Gallese vuelve a Alianza Lima

La noticia de Pedro Gallese ha hecho que la hinchada blanquiazul se ponga contenta. Hay quienes aún lo recuerdan por su paso por el club en el año 2019 y ahora, con 36 años, tendrá nuevamente el reto de vestir la casaquilla íntima, prometiendo así una dura rivalidad con Duarte por el arco íntimo.

Pedro Gallese volverá a Matute. Foto: composición Líbero/Deportivo Cali

¿Hasta cuándo era el contrato de Pedro Gallese con Deportivo Cali?

Cabe señalar que el experimentado golero aún mantiene contrato con el equipo colombiano hasta finales del 2027. Por lo que Alianza debió poner una suma considerable de dinero. Sin embargo, se espera que en las próximas horas salgan detalles de la negociación.