Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima, se pronunció tras la derrota del cuadro blanquiazul por 2-0 ante Deportivo Cali de Colombia y salió al frente a respaldar a su entrenador Pablo Guede, quien presentó un nuevo sistema táctico en el duelo de ayer ante los colombianos que no presentó los resultados esperados.

Como se recuerda, Alianza Lima se paró en el campo de juego con una línea de tres en el fondo. Pablo Guede optó por posicionar a Marcos Huamán y Mateo Antoni como stoppers y a Luis Advíncula como líbero, siendo esta la primera vez de Lucho en toda su carrera jugando en dicha posición.

Alianza Lima perdió por 2-0 ante Deportivo Cali.

¿Qué dijo Alejandro Duarte sobre el sistema de Guede?

En conferencia de prensa, el portero blanquiazul salió al frente para defender a su entrenador de las críticas y respaldó el nuevo sistema en defensa que estrenaron ante el equipo de Pedro Gallese, al alegar que Guede se caracteriza por ser “versátil” en sus planteamientos tácticos.

“Creo que hemos hecho una muy buena pretemporada, siempre este equipo se entrega en lo físico. El comando técnico nos exige mucho también en ese aspecto y lo hemos dado todo para mejorar, sabemos que el Clausura va a ser más duro, así que, hemos hecho muy bien las cosas en estas semanas. Respecto al cambio de sistema, sabemos que el profe es muy versátil, él propone las cosas según las fortalezas y habilidades del rival, entonces, siempre estamos preparados para cualquier cosa que él nos plantee”, dijo.

¿Cuándo juega Alianza en el Clausura?

Cabe precisar que Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura 2026 este sábado 18 de julio a las 9:00 p.m. (hora peruana), cuando reciba en el estadio Alejandro Villanueva a Sport Huancayo.