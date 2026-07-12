Seleccionado peruano expresó su felicidad de volver a jugar en Matute con Alianza: "Contento"

Seleccionado peruano volvió a pisar el Estadio Alejandro Villanueva y no ocultó la emoción que sintió al regresar a Matute. El futbolista aseguró que guarda un enorme cariño por Alianza Lima e, incluso, dejó abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta blanquiazul en el futuro: estamos hablando de Pedro Gallese.

Futbolista de la selección peruana expresó su felicidad de regresar a jugar en Matute con Alianza Lima

Pedro Gallese, que defendió el arco íntimo durante la temporada 2019, agradeció el recibimiento de la hinchada y reconoció que volver al recinto victoriano siempre le genera sentimientos especiales. "Contento de regresar otra vez a Matute, con la fiesta que siempre da Alianza. Estoy muy emocionado de jugar otra vez aquí, estoy agradecido con la hinchada, aunque esta vez me tocó jugar en contra", manifestó el 'Pulpo'.

Pedro Gallese reveló su felicidad por volver a jugar en Matute con Deportivo Cali ante Alianza Lima

Posteriormente, el también seleccionado con Perú sorprendió al no descartar un eventual retorno al club de La Victoria y dejó en claro que el cariño que siente por la institución sigue intacto. "Alianza siempre me ha tratado muy bien y por qué no en un futuro un regreso. Jugar aquí uno se emociona y más con el cariño del hincha", señaló.

Finalmente, Pedro Gallese también fue consultado por el presente de la selección peruana y expresó su confianza en el nuevo proceso encabezado por Mano Menezes, asegurando que el principal objetivo es volver a disputar una Copa del Mundo. "Queremos volver a clasificar al Mundial y tenemos un proceso para ello. (Mano Menezes) tiene una gran trayectoria y ojalá que con él lleguemos nuevamente al Mundial", concluyó.

¿Cómo le fue a Pedro Gallese en Alianza Lima?

Pedro Gallese se incorporó a Alianza Lima en 2019, luego de arribar a préstamo procedente de Tiburones Rojos de México. Durante esa temporada, el popular ‘Pulpo’ disputó 32 encuentros, recibió 51 goles y dejó su portería en cero en cuatro oportunidades.