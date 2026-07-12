- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Alianza Lima vs Deportivo Cali
- The Strongest vs Bolívar
- Emelec vs Barcelona SC
- Sporting Cristal
- Universitario
- Fichajes Vóley
Seleccionado peruano expresó su felicidad de volver a jugar en Matute con Alianza: "Contento"
Futbolista de la selección peruana reveló que se encuentra feliz de volver a jugar en el Estadio Alejandro Villanueva con Alianza Lima.
Seleccionado peruano volvió a pisar el Estadio Alejandro Villanueva y no ocultó la emoción que sintió al regresar a Matute. El futbolista aseguró que guarda un enorme cariño por Alianza Lima e, incluso, dejó abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta blanquiazul en el futuro: estamos hablando de Pedro Gallese.
PUEDES VER: Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Es un..."
Futbolista de la selección peruana expresó su felicidad de regresar a jugar en Matute con Alianza Lima
Pedro Gallese, que defendió el arco íntimo durante la temporada 2019, agradeció el recibimiento de la hinchada y reconoció que volver al recinto victoriano siempre le genera sentimientos especiales. "Contento de regresar otra vez a Matute, con la fiesta que siempre da Alianza. Estoy muy emocionado de jugar otra vez aquí, estoy agradecido con la hinchada, aunque esta vez me tocó jugar en contra", manifestó el 'Pulpo'.
Pedro Gallese reveló su felicidad por volver a jugar en Matute con Deportivo Cali ante Alianza Lima
Posteriormente, el también seleccionado con Perú sorprendió al no descartar un eventual retorno al club de La Victoria y dejó en claro que el cariño que siente por la institución sigue intacto. "Alianza siempre me ha tratado muy bien y por qué no en un futuro un regreso. Jugar aquí uno se emociona y más con el cariño del hincha", señaló.
Finalmente, Pedro Gallese también fue consultado por el presente de la selección peruana y expresó su confianza en el nuevo proceso encabezado por Mano Menezes, asegurando que el principal objetivo es volver a disputar una Copa del Mundo. "Queremos volver a clasificar al Mundial y tenemos un proceso para ello. (Mano Menezes) tiene una gran trayectoria y ojalá que con él lleguemos nuevamente al Mundial", concluyó.
¿Cómo le fue a Pedro Gallese en Alianza Lima?
Pedro Gallese se incorporó a Alianza Lima en 2019, luego de arribar a préstamo procedente de Tiburones Rojos de México. Durante esa temporada, el popular ‘Pulpo’ disputó 32 encuentros, recibió 51 goles y dejó su portería en cero en cuatro oportunidades.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50