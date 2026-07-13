Sergio Peña, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por mítico club de Europa: "Confirmado"

Sergio Peña dejó atrás su paso controvertido por Alianza Lima y pasó a ser refuerzo de un club con gran tradición y uno de los más laureados de su país: estamos hablando de OFK Beograd de la primera división de Serbia, una institución fundada en 1911 que ha conquistado 6 títulos a lo largo de su historia.

Sergio Peña, exfutbolista de Alianza Lima, fichó por histórico club de Europa

Según informó el periodista Gerson Cuba en su canal de YouTube y José Varela en su cuenta de X, Peña pasó a ser nuevo futbolista de OFK Beograd con un vínculo por dos temporadas, por lo que seguirá ligado al club hasta 2028.

El mediocampista peruano, de 30 años, recala en la máxima categoría de Serbia tras militar en la segunda división de Turquía con el Sakaryaspor, equipo en el que jugó después de su controvertida etapa en Alianza.

Sergio Peña, exfutbolista de Alianza Lima, es nuevo jugador de OFK Beograd de Serbia

A lo largo de su trayectoria, Sergio Peña ha militado en varios equipos, tras iniciarse en las categorías inferiores de Alianza Lima. Después pasó por el Granada de España, la Universidad San Martín, el Tondela de Portugal, el FC Emmen de Holanda, el Malmö FF de Suecia, el PAOK de Grecia y el Sakaryaspor de Turquía.

¿Cómo le fue a Sergio Peña en Alianza Lima?

En 2012, Peña se consolidó en Alianza como una de las promesas más destacadas del club gracias a su calidad técnica y a su estilo de juego, lo que le permitió dar el salto, a una edad temprana, desde las divisiones menores aliancistas hasta España. Su estreno con el primer equipo íntimo se produjo esa misma temporada. Más adelante, en 2015, regresó al conjunto, aunque posteriormente volvió a marcharse.

Después de varias temporadas en Europa, con pasos por Suecia, Grecia, Portugal y España, el volante optó por regresar a la escuadra blanquiazul en 2025. Sin embargo, su salida quedó empañada por una denuncia pública presentada por una mujer. En total, disputó 48 partidos y marcó 2 goles.